На протест: На Острова младите лекари бойкотират болниците, докторите-чужденци им взимали местата

Пободно на българските си кологи, стачка подготвят и младшите лекари в Англия следващата седмица. За разлика от медиците у нас обаче, британските протестират ефективно, напускайки работните си места. Исканията им са за по-добро заплащане, повече места в болниците и предимство при наемане на работа пред колегите им от чужбина.

Властта се опасява, че действията им ще шокират здравната система, тъй като в момента британските болници са под огромен натиск заради агресивната тази година грипна вълна.

Опитите на британското правителство са в посока отлагане на стачката. Поради тази причина министри предложиха ново споразумение на Британската медицинска асоциация.

Частично удовлетворение на исканията

Британската медицинска асоциация - синдикатът, защитаващ правата на лекарите, се съгласи да представи предложението на членовете си през следващите дни и ако те го подкрепят, 5-дневната стачка, планирана да започне в сряда, 17 декември, може да бъде отменена.

Предложението включва увеличаване на броя на местата за специализирано обучение, както и покриване на разходи за изпитни такси. Но то не включва никакви обещания за допълнително заплащане.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг е категоричен, че няма да преговаря за това, като се има предвид, че лекарите-ординатори, както вече наричат младшите лекари, са получили увеличение на заплатите с близо 30% през последните 3 години. Синдикатът обаче настоява за допълнително увеличение на заплатите с 29%.

Споразумението включва и въвеждането на извънредно законодателство, така че Националната здравна служба да може да дава предимство за местата за специализации на лекари, които са учили и работили във Великобритания.

Тази година конкуренцията за тези позиции беше жестока, като 30 000 кандидати се бореха за 10 000 места. Много от тях са били лекари от чужбина, които съгласно настоящите правила, биват оценявани по същия начин като лекарите от Обединеното кралство.

Протест на фона на препълнени болници

Властите изразиха опасения, че планираната стачка съвпада с "приливната вълна" от заболявания, заливаща британските болници. Англия се бори с рекордно висока заболеваемост от новите мутирали щамове на сезонния грип, който се разпространява по-лесно и се характеризира с нови и нетипични досега симптоми.

Нуждата от грижи е толкова голяма, че хиляди пациенти се лекуват в коридори, чакални, двойни кабинки и линейки.

По време на предишната 5-дневна стачка на лекарите през август прегледите на хиляди пациенти по Здравна каса бяха отменени.

Исканията - повече пари, повече места и предимство за местните лекари

Лекарският синдикат нееднократно е повтарял исканията си - ново законодателство, което да гарантира, че местните лекари са с приоритет за специализирано обучение, увеличаване на местата за специализации през следващите 3 години, повишаване на заплатите и финансиране на задължителните такси за изпити и членство в Кралския колеж за лекари.

Синдикатът, който организира стачки на младши лекари от 2023 г., заяви, че ще изпрати допитване до своите членове относно новото предложение на правителството за прекратяване на кризата.

Стрийтинг заяви, че е предложил на синдиката да отложи стачните действия за по-късно през януари, но медиците са отказали да направи това. Според министъра това е безотговорно решение, което може да постави в риск хиляди пациенти и да окаже още по-голям натиск върху и без това задъхващите се болници.

"Ръководството на Здравната каса ще трябва да започне да отменя отпуски на други лекари, за да могат те да покрият липсата на младите си колеги, а пациентите също ще бъдат засегнати заради евентуални отменени прегледи и операции", заяви той.

Властите планират да мобилизират възрасти медици, които да заместят младите специализанти докато те стачкуват.

"Лекарите чужденци са виновни"

В Камарата на общините Стрийтинг обвини своите предшественици консерватори в създаването на затруднения в обучението, тъй като броят на кандидатите за всяко място рязко се е увеличил. И лесният достъп на лекари от чужбина вече представлява проблем.

"Преди беше така, че завършилите британски университет се състезаваха помежду си за позициите за специализация. Сега те се състезават с лекарите от целия свят", коментира той

"Това е пряк резултат от промените по отношение на визовата политика и миграцията, направени от предишното консервативно правителство след Брекзит", допълни още министърът.