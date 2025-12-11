"Бог ще те накаже": Отказаха аборт на рускиня с неразвиващ се плод

Жителка на Приморски район в Русия е получила няколко отказа да бъде прекратена бременността ѝ, след като станал ясно, че плодът не се развива. Жената е имала т.нар. анембриония или кухо яйце - състояние, в което има оплодена яйцеклетка, тя успява да се имплантира в маточната лигавица, но не се развива ембрион. Ако тялото не изхвърли плода самостоятелно се налага медицинска намеса.

Бразилска комисия прие законопроект за забрана на абортите

Диагнозата

След доказване на състоянието на жената няколко частни клиники отказали да извършат кюретаж на матката - процедура, необходима, ако тялото на жената не изхвърли само неразвиващия се ембрион. С цялата налична документация тя обиколила няколко клиники и в крайна сметка стига до държавна клиника за направление за аборт. Някои от лекарите ѝ казали, че "това, което прави е грях и Бог ще я накаже."

Още: Била пребита от майка си: Млада жена занесе в полицията плода, който загуби

Руският патриарх почна да се бори с абортите с писма "не го правете"

"Бях смаяна, опитвайки се да разбера дали това е шега. Казах си: "Това "щастие" гние вътре в мен. Мога да умра. След няколко седмици ще трябва да ми отстранят матката и тогава определено няма да имам деца", разказва преживяванията си жената, съобщи изданието "Гласная". В крайна сметка тя събрала смелост да заяви на лекарите, че ако умре в ръцете им заради сепсис това ще бъде техен грях и подала жалба. Седмица по-късно процедурата била извършена при друг гинеколог.

Медицинска необходимост

"Не трябва да се забравя, че абортът в случай на кухо яйце не е убийство или избор; не е морална драма, а медицинска необходимост.", допълва още жената.

Още: Аборти, смяна на пола, равенство - Тръмп вече ще ги счита за нарушение на човешките права

Именно тази диагноза доведе до смъртта на жена в Полша през 2021 г. Поради по-строгото законодателство, забраняващо абортите в случаи на фетални аномалии, лекарите се поколебаха да прекратят бременността от страх от наказателно преследване. В резултат на инфекцията тя разви сепсис, който доведе до смъртта ѝ. Случаят стана предмет на заседание в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото A.T. срещу Полша.

Смъртта на жената предизвика протести в големите полски градове, където хиляди жени излязоха на улицата със запалени свещи и транспаранти с надпис "Нито една повече!".

Като ви изнасилят, раждайте: Депутат от Свердловска област с "проникновение" (ВИДЕО)

Снимки: iStock