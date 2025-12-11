Коя е най-влиятелната жена в света според Forbes?

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е начело на класацията на американското издание Forbes на 100-те най-влиятелни жени в света. Класацията се публикува ежегодно в края на годината и това е нейното 22-о издание. На второ място е ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. На трета позиция в класацията дебютира Санае Такаичи, първата жена премиер на Япония.

ОЩЕ: Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно

Кой още влезе в класацията?

На четвърто място е италианската премиерка Джорджа Мелони. На пета позиция е президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум.

Българката Кристалина Георгиева, която ръководи Международния валутен фонд, е на 17-а позиция.

Певицата Тейлър Суифт, счупила с продажби на албумите си и на билети за турнетата си няколко рекорда, е на 21-о място. Популярната американска телевизионна водеща Опра Уинфри е на 30 позиция. Певицата Бионсе е на 33 място. Светската лъвица Ким Кардашиан е на 71-о място.

Премиерката на Демократична република Конго Джудит Суминуа Тулука е на 78-о място, следвана от президентката на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтуа, на 79-о място.

Премиерката на Дания Мете Фредериксен е на 84-о място, докато премиерката на Литва Инга Ругиниене е на 81-о място. На 99-о място е Мия Мотли, която е премиер на Барбадос.