Серия от украински партизански атаки. Руски учен, работещ за военните, се спаси след взрив (ВИДЕО)

Поредица от украински партизански атаки беляза последните няколко дни в окупираните от руснаците украински земи. Взрив на автомобил в Нова Москва, до жилищен комплекс "Град Московски", също влезе в бройката на случаите, пряко свързани с войната в Украйна.

Взривената Toyota Land Cruiser е принадлежала на учен, доктор на физико-математическите науки и служител на Научноизследователския институт "Стелмах Полюс", специализиран в лазерни технологии, съобщава "Московский комсомолец". Институтът разработва и произвежда военни и граждански продукти.

In Moscow, a car bomb reportedly exploded. pic.twitter.com/IRMWL79fNt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025

Самият учен е бил в командировка в Югоизточна Азия по време на случилото се. Причината за експлозията се разследва.

"Вечерта на 19 ноември 2025 г., на входа на временно окупирания Бердянск в Запорожка област, руски нашественици се събраха под пропаганден билборд, но спокойният им разговор беше прекъснат от мощна експлозия" - това съобщава и Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) за своя операция.

В операцията са убити петима членове на "Росгвардия", други четирима са тежко ранени. Сериозни повреди има и по военна техника:

А Службата за сигурност на Украйна (СБУ) също публикува видеокадри от редица саботажни операции срещу руснаците -

Newly released footage shows Ukrainian partisans striking Russian forces and infrastructure in occupied regions. Ukraine’s Special Operations Forces say thousands of sabotage ops have been carried out since the invasion began. “The resistance continues everywhere, cities,… pic.twitter.com/kabgl925P3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025