Серия от украински партизански атаки. Руски учен, работещ за военните, се спаси след взрив (ВИДЕО)

01 декември 2025, 18:10 часа 320 прочитания 0 коментара
Поредица от украински партизански атаки беляза последните няколко дни в окупираните от руснаците украински земи. Взрив на автомобил в Нова Москва, до жилищен комплекс "Град Московски", също влезе в бройката на случаите, пряко свързани с войната в Украйна.

Взривената Toyota Land Cruiser е принадлежала на учен, доктор на физико-математическите науки и служител на Научноизследователския институт "Стелмах Полюс", специализиран в лазерни технологии, съобщава "Московский комсомолец". Институтът разработва и произвежда военни и граждански продукти. 

Самият учен е бил в командировка в Югоизточна Азия по време на случилото се. Причината за експлозията се разследва.

"Вечерта на 19 ноември 2025 г., на входа на временно окупирания Бердянск в Запорожка област, руски нашественици се събраха под пропаганден билборд, но спокойният им разговор беше прекъснат от мощна експлозия" - това съобщава и Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) за своя операция.

В операцията са убити петима членове на "Росгвардия", други четирима са тежко ранени. Сериозни повреди има и по военна техника:

А Службата за сигурност на Украйна (СБУ) също публикува видеокадри от редица саботажни операции срещу руснаците - Още: За да убият един от създателите на ракетата "Фламинго", руснаците удариха цял жилищен блок

Ивайло Ачев
