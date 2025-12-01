Войната в Украйна:

Макрон: Нямаме намерение да четем лекции на Украйна за корупцията

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма намерение "да чете лекция" на Украйна по повод корупционния скандал с "Енергоатом" и операция "Мидас". На пресконференция след срещата между двамата президенти в Елисейския дворец, която бе на четири очи, френският държавен глава подчерта, че за сравнение корупцията в Русия не може по никакъв начин да бъде оценена, тъй като там няма независими антикорупционни органи за разлика от Украйна.

"Отбелязвам, че никога няма да имате проблем с корупцията в Русия, тъй като там няма независими органи", каза той.

Президентът Володимир Зеленски на свой ред отказа да навлезе в подробности относно корупционния скандал. "Като президент на страна във война, всеки ден вземам трудни решения, насочени към укрепване на Украйна", бе всичко, което той каза.

Елена Страхилова
