Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)

Конкретна молба към военното министерство от руското ВВС командване в Севастопол – дайте ни ракети за "Тор"/"Панцир". Виждаме целите, технически можем да ги свалим, но нямаме ракети. Такова съобщение е изпратено до руското военно министерство, твърди руският Z-блогър Владимир Романов. Дали той е прав – изглежда да, предвид поредната нощ, в която Русия страда.

Romanov's cry follow-up: "A specific request to the Ministry of Defence from the Sevastopol Air Defence Command: GIVE US MISSILES FOR TOR/PANTSIR! We can see the targets and technically have the capability to hit them, but we’ve got nothing to do it with!!!" #Russia https://t.co/9eaGBrxtiQ pic.twitter.com/uPdn0wPYuZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026

Тази нощ ново руско пристанище стана цел на украинските далекобойни дронове. Успешно атакувано е пристанище Новоросийск – най-голямото руско пристанище на Черно море и второто най-голямо като обем на товари в Русия изобщо. Има поне 3 големи отделни пожара там – украинският OSINT канал "Кибер Борошно" ги е геолокализирал и казва, че горят на ключовия петролен терминал "Шесхарис". Каналът посочва, че са ударени кей 1 и кей 2, както и спирателни клапани на тръбопроводната система, които контролират работата на кейовете за товарене на суров петрол на танкери. Това е фактическо спиране на товаренето и превоза, категоричен е "Кибер Борошно".

Drone strikes hit three key sites at the Sheskharis oil terminal in Novorossiysk, including two main berths and pipeline control nodes, halting crude loading operations and disrupting exports, further analysis from CyberBoroshno finds. #Russia https://t.co/X8XkW6eskO pic.twitter.com/MsYfMJyT8M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026

"От ранната сутрин на 5 април Краснодарският край е подложен на масирани атаки с дронове. В Новоросийск, Анапа, Геленджик, Сочи и други райони на региона всички служби са в повишена готовност. Положението е най-сериозно в Новоросийск. Към момента е известно за 8 ранени. Двама от тях са деца, живеещи в частен дом, и един възрастен. Другите трима са жители на жилищен блок. Двама души са пострадали на магистралата между село Кабардинка и Новоросийск. Всички са откарани в болница. Атаката с дронове е повредила 6 жилищни сгради и 2 частни дома в Новоросийск", твърди в своя публикация в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Той не обелва и дума за "Шесхарис". Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко повтаря думите на Кондратиев в своя канал в Телеграм и също не казва нищо за "Шесхарис".

Оперативният щаб на Краснодарския край обаче признава за щети в две предприятия в Новоросийск, но не казва кои са те:

Още снощи беше ясно, че предстои тежка нощ за Русия – в Краснодар беше обявена въздушна тревога рано-рано. Руското военно министерство съобщи в официалния си канал вТелеграм, че само между 20:00 часа и 23:00 часа са свалени 148 далекобойни дрона над Белгороска и Курска област, Краснодарския край, Крим и акваторията на Черно море:

