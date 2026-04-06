Войната в Украйна:

Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)

06 април 2026, 6:25 часа 382 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/NOELReports
Конкретна молба към военното министерство от руското ВВС командване в Севастопол – дайте ни ракети за "Тор"/"Панцир". Виждаме целите, технически можем да ги свалим, но нямаме ракети. Такова съобщение е изпратено до руското военно министерство, твърди руският Z-блогър Владимир Романов. Дали той е прав – изглежда да, предвид поредната нощ, в която Русия страда.

Тази нощ ново руско пристанище стана цел на украинските далекобойни дронове. Успешно атакувано е пристанище Новоросийск – най-голямото руско пристанище на Черно море и второто най-голямо като обем на товари в Русия изобщо. Има поне 3 големи отделни пожара там – украинският OSINT канал "Кибер Борошно" ги е геолокализирал и казва, че горят на ключовия петролен терминал "Шесхарис". Каналът посочва, че са ударени кей 1 и кей 2, както и спирателни клапани на тръбопроводната система, които контролират работата на кейовете за товарене на суров петрол на танкери. Това е фактическо спиране на товаренето и превоза, категоричен е "Кибер Борошно".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"От ранната сутрин на 5 април Краснодарският край е подложен на масирани атаки с дронове. В Новоросийск, Анапа, Геленджик, Сочи и други райони на региона всички служби са в повишена готовност. Положението е най-сериозно в Новоросийск. Към момента е известно за 8 ранени. Двама от тях са деца, живеещи в частен дом, и един възрастен. Другите трима са жители на жилищен блок. Двама души са пострадали на магистралата между село Кабардинка и Новоросийск. Всички са откарани в болница. Атаката с дронове е повредила 6 жилищни сгради и 2 частни дома в Новоросийск", твърди в своя публикация в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Той не обелва и дума за "Шесхарис". Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко повтаря думите на Кондратиев в своя канал в Телеграм и също не казва нищо за "Шесхарис".

Оперативният щаб на Краснодарския край обаче признава за щети в две предприятия в Новоросийск, но не казва кои са те:

Още снощи беше ясно, че предстои тежка нощ за Русия – в Краснодар беше обявена въздушна тревога рано-рано. Руското военно министерство съобщи в официалния си канал вТелеграм, че само между 20:00 часа и 23:00 часа са свалени 148 далекобойни дрона над Белгороска и Курска област, Краснодарския край, Крим и акваторията на Черно море:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
руски петрол Новоросийск атака с дронове руска ПВО Шесхарис
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес