Взрив в завод на най-голямата унгарска петролна компания МОЛ (СНИМКИ)

"В унгарския град Тисауйварош тази сутрин в опасния завод Olefin-1 на MOL Group е възникнала експлозия по време на рестартиране на инсталацията след поддръжка. Според предварителните данни един човек е загинал, а седем други са получили тежки изгаряния. Пожарникарите продължават да гасят пожара. Има пламъци в повредения тръбопровод. Мобилна лаборатория на службите за спешна помощ е пристигнала на мястото на инцидента и извършва измервания на въздуха. Досега не са открити превишения на максимално допустимата концентрация на опасни вещества". Това се казва в изявление на официалния уебсайт на унгарския премиер Петер Мадяр.

Нефтохимическият завод Olefin-1 в Тисауйварош е част от унгарската петролна и газова компания MOL Group. Заводът произвежда олефини – основна суровина за пластмасовата и химическата промишленост, включително етилен и пропилен. Тисауйварош се смята за един от ключовите нефтохимически центрове на Унгария.

