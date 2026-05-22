Кабинетът "Радев":

Полша благодари на Тръмп за увеличаването на американските военни

22 май 2026, 9:50 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша благодари на Тръмп за увеличаването на американските военни

Полският президент Карол Навроцки специално благодари на американския си колега Доналд Тръмп за решението му да изпрати в Полша допълнителни сили на САЩ.  

"Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност", написа Навроцки в социалната мрежа Х.

По думите на Тръмп, САЩ ще изпратят още 5000 американски военнослужещи в Полша, като той обясни решението с близките си отношения с полския президент Навроцки и подчерта стратегическото значение на Полша за сигурността на източния фланг на НАТО.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш също приветства решението, като заяви, че то е доказателство за „много силните“ полско-американски отношения.

Новината идва след дни на неяснота около американското военно присъствие в Полша, след като по-рано тази седмица се появиха информации за отложено или замразено разполагане на американски части. Впоследствие американски и полски представители уточниха, че става дума за забавяне, а не за изтегляне на сили от Европа. Още: Ванс: Разполагането на американски войски в Полша е забавено, а не отменено

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Полша САЩ американски военни Карол Навроцки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес