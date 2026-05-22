Полша благодари на Тръмп за увеличаването на американските военни

Полският президент Карол Навроцки специално благодари на американския си колега Доналд Тръмп за решението му да изпрати в Полша допълнителни сили на САЩ.

"Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност", написа Навроцки в социалната мрежа Х.

По думите на Тръмп, САЩ ще изпратят още 5000 американски военнослужещи в Полша, като той обясни решението с близките си отношения с полския президент Навроцки и подчерта стратегическото значение на Полша за сигурността на източния фланг на НАТО.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш също приветства решението, като заяви, че то е доказателство за „много силните“ полско-американски отношения.

Новината идва след дни на неяснота около американското военно присъствие в Полша, след като по-рано тази седмица се появиха информации за отложено или замразено разполагане на американски части. Впоследствие американски и полски представители уточниха, че става дума за забавяне, а не за изтегляне на сили от Европа.