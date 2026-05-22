Каспийско море вече не е безопасно убежище за Русия: Украйна унищожи кораб за ракети "Калибър" и "Оникс" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Сателитни снимки потвърдиха унищожаването на малкия ракетен кораб „Туча“ от клас „Каракурт“ (проект 22800) по време на украински удар срещу военноморската база на Руската федерация в Каспийск. Информацията е на украинския OSINT проект (работещ с данни от отворени източници, за да се правят геолокализации) Exilenova+, който публикува сателитни кадри, потвърждаващи удара по плавателния съд. Става дума за атаката, която украинските въоръжени сили нанесоха в нощта на 7 май срещу цели на Каспийската флотилия на Русия и военноморската инфраструктура в пристанището на Каспийск.

Кораб, пренасящ мощни руски ракети

Целта е била малкият ракетен кораб „Туча“, който пренася крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“.

Корабът се присъедини към Каспийския флот едва през 2024 г., като се превърна в един от новите носители на ракетно оръжие с голям обсег на Руската федерация.

Публикуваната снимка сега показва щети в района на мостика на кораба, където според предварителни данни е ударил украинският дрон, вероятно FP-1/FP-2. Ако тази секция е повредена, корабът може да загуби системата си за управление на огъня, навигационното оборудване и способността да подготвя полетни мисии за изстрелване на крилати ракети.

Ukraine’s Defense Forces struck Russia’s Caspian Flotilla and naval base in Kaspiysk on May 7, hitting the Project 22800 Karakurt missile ship Tucha. The vessel carries Kalibr and Oniks cruise missiles and entered the Caspian Flotilla in 2024. Satellite images confirm an… pic.twitter.com/Dxd85jVqeA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026

Местни жители също съобщиха след атаката, че руските противовъздушни сили са се опитали да свалят неидентифицирани цели над пристанищната зона.

Проект 22800 „Каракурт“ е проектиран като компактна платформа за високопрецизни ракетни оръжия, способна да използва ракети „Калибър“ за удари на далечно разстояние.

Малкият кораб "Туча" използва пускова установка UKSK 3S14 за „Калибър“/„Оникс“ и потенциално други съвместими ракети. Той е с дължина 67 метра и водоизместимост от около 800 тона, като развива скорост до около 30 възела - според данни, цитирани от украинското издание Militarnyi.com.

Русия вече не може да разполага спокойно ракети в Каспийския регион

Унищожаването на „Туча“ демонстрира уязвимостта дори на отдалечени елементи от руската военноморска инфраструктура спрямо украинските средства за удари на далечно разстояние.

Това също така означава, че Русия вече не може да счита Каспийския регион за сигурна тилова зона за разполагане на носители на крилати ракети.

По-рано се появиха кадри, заснети от местни жители в близост до базата в Каспийск, на които ясно се виждат светкавици в пристанището.

Освен това преди няколко дни бе съобщено за унищожаването на малък ракетен кораб и миночистач в базата в Каспийск.

Ukrainian FP-2 drone fires unguided rockets at a target in Crimea.



Separately, a Ukrainian drone struck a Russian Project 10410 Svetlyak patrol vessel near the port of Kaspiysk in Dagestan; hitting directly from the stern. pic.twitter.com/7rl4191fcs — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026