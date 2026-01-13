Дания и Гренландия спешно пращат министри в Белия дом

Външните министри на Дания и Гренландия ще посетят утре Белия дом, за да разговарят очи в очи с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. "Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също поиска да участва в срещата. Следователно той ще бъде домакин на разговора, който ще се състои в Белия дом", заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери в Копенхаген.

Расмусен и гренландската външна министърка Вивиан Моцфелт поискаха среща с Рубио, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичните си изявления, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия.

"Поискахме тази среща, за да преместим дискусията в заседателна зала, където можем да се гледаме в очите и да разговаряме по тези въпроси", обясни Ларс Льоке Расмусен.

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че идната седмица ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика.

Поулсен обясни, че Дания планира засилено военно присъствие в Гренландия и организиране на съвместни учения с други държави от НАТО през 2026 г. Той подчерта, че за Копенхаген приоритет през последните години е в рамките на НАТО да се водят по-активни дебати за по-голямо внимание и присъствие на Алианса във и около Арктика.

Защо Гренландия е толкова важна?