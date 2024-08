Дания позволи да се ползват нейни оръжия в Русия, дава още военна помощ на Киев

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че Украйна може да използва датско оръжие за удари по руска територия. Новината идва на фона на офанзивата на украинските сили в Курска област на Русия, която започна на 6 август.

⚡️ JUST IN: Danish Foreign Minister says Ukraine may use Danish weapons for strikes on Russian territory



Today Denmark has announced a defense aid package for Ukraine worth more than €104 million. What the new package will include is unknown, but it specifically provides… pic.twitter.com/zHAeZH6bE7