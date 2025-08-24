Войната в Украйна:

Първата цивилизация на света се издигнала на гърба на приливите и отливите в Месопотамия

Ново изследване оспорва дългогодишни предположения за произхода на цивилизацията в древна Месопотамия, предполагайки, че възходът на Шумер е бил обусловен от динамичното взаимодействие на реки, приливи и отливи и седименти в началото на Персийския залив.

Публикувано в списание PLOS One, изследването, озаглавено „Морфодинамични основи на Шумер“, е ръководено от Ливиу Джосан, старши почетен учен по геология и геофизика в Океанографския институт „Уудс ХоулИ (WHOI), и Рийд Гудман, доцент по екологични социални науки в Института по социална екология и горски науки „Барух“ (BICEFS) към Университета „Клемсън“.

Изследването представя нов палеоекологичен модел, в който динамиката на приливите и отливите е повлияла на най-ранното развитие на земеделието и социално-политическата организация в Шумер. Резултатите са принос към дългогодишния Археологическия проект Лагаш (Lagash Archaeological Project), съвместна работа, ръководена от иракски археолози и музея Пен в Университета на Пенсилвания.

„Нашите резултати показват, че Шумер е бил буквално и културно изграден върху ритмите на водата – казва Джосан. – Цикличните модели на приливите и отливите, заедно с делта морфодинамиката – как формата или обликът на ландшафта се променя с течение на времето поради динамични процеси – са били дълбоко вплетени в митовете, иновациите и всекидневието на шумерите.“

NASA Overlay: पाटलिपुत्र / Public Domain

Шумер е била древна цивилизация, разположена в Южна Месопотамия, в днешен Ирак. Често тя е смятана за люлка на цивилизацията поради многобройните си иновации, включително изобретяването на писмеността, колелото и организираното интензивно земеделие. Шумерското общество е било структурирано в градове държави като Ур, Урук и Лагаш, всяка със собствен владетел и религиозни институции.

Изследването показва, че преди около 7000 до 5000 години Персийският залив се е простирал по-навътре в сушата и приливите са изтласквали прясна вода два пъти дневно в долното течение на Тигър и Ефрат. Учените предполагат, че ранните общности са използвали тази надеждна хидрология, използвайки къси канали за напояване на култури и горички от фурми, което е позволило високодобивно земеделие без необходимост от мащабна инфраструктура.

Тъй като делтите на реките били в началото на залива, достъпът до вътрешността на страната поради приливите е бил прекъснат. Това вероятно е предизвикало екологична и икономическа криза – такава, която е изисквала амбициозен обществен отговор. Последвалите обширни строителни работи за напояване и защита от наводнения в крайна сметка определили златния век на Шумер.

„Често си представяме древните пейзажи като статични – казва Гудман. – Но месопотамската делта е била всичко друго, но не и това. Нейната неспокойна, променлива земя е изисквала изобретателност и сътрудничество, давайки началото на някои от първите интензивни земеделия в историята и пионерски смели социални експерименти.“

Реконструкция на погребение в шумерския град Ур. British Museum and of the Museum of the University of Pennsylvania

Освен екологичните фактори изследването разглежда и културните въздействия на тази водна основа, свързвайки митовете за потопа в Месопотамия и водоцентричния шумерски пантеон.

„Радикалните заключения на това изследване са ясни от това, което откриваме в Лагаш“, добавя Холи Питман, директор на Археологическия проект Лагаш от музея Пен. „Бързите промени в околната среда са насърчили неравенството, политическата консолидация и идеологиите на първото градско общество в света.“

Използвайки древни данни за околната среда и ландшафта, нови проби от древен Лагаш и подробни сателитни изображения, авторите успели да пресъздадат как е изглеждало крайбрежието на Шумер преди много време и да си представят как неговите жители са реагирали на променящата му се природа.

„Нашата работа подчертава както възможностите, така и опасностите от социалното преоткриване в условията на тежка екологична криза“, заключава Гиосан.

„Освен този съвременен урок винаги е изненадващо да открием истинска история, скрита в митовете – и наистина интердисциплинарни изследвания като нашите могат да помогнат за разкриването ѝ.“

Антония Михайлова
