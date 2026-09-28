Бившият треньор на ЦСКА 1948 ще спасява закъсал български тим

Доскорошният наставник на ЦСКА 1948 Александър Александров е много близо до следващото предизвикателство в кариерата си. Родният специалист бе уволнен от Бистрица в началото на месец септември. Самият той обясни, че решението е било взето след пораженията от Септември и Левски, които са довели до загуба на важни точки. По думите му двете страни са разговаряли и са стигнали до взаимно споразумение да прекратят съвместната си работа.

Алвеша може да поеме тим от Втора лига

Сега от Sportal.bg съобщават, че Алвеша е на път да поеме един от клубовете с проблемите във Втора лига. Става въпрос за миналогодишния участник в елита - Монтана. Наскоро клубът се раздели със старши треньора си Божидар Джуркович след серия от неубедителни резултати. В момента тимът от Северозапада се намира на 15-а позиция в класирането, след като записа три победи, две равенства и шест загуби от началото на сезона. В последния мач на Джуркович начело "сините" бяха разгромени с 0:5 от Хебър Пазарджик у дома. По тази причина ръководството не се забави и обяви раздяла.

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Според информацията в клуба смятат, че Александров е точният човек за работата. Интересното е, че родният специалист бе близо до Монтана и през миналата зима, когато дойде раздялата с Анатоли Нанков. Тогава не се стигна до споразумение между двете страни, а на "Огоста" пристигна Акис Вавалис. Надеждите на тима да запази мястото си в елита бяха бързо съкрушени, а изпадането във Втора лига беше факт няколко кръга преди края на сезона. Сега обаче изглежда, че няма какво да попречи на Монтана да доведе Алвеша и се надява той да помогне в този труден момент.

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