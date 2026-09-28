Достъпен дом за всеки: Мадрид отново се вдигна на бунт срещу жилищната криза

Демонстранти протестираха за втори пореден ден в испанската столица Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите на жилища, мерки срещу измамите и забрана за принудително извеждане на наематели, когато не е налична възможност за алтернативно настаняване. Протестите бяха предизвикани от принудителното извеждане в сряда на 87-годишна Мария дел Кармен Абаскал от апартамент в Мадрид, в който е живяла в продължение на седем десетилетия.

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Някои от демонстрантите нощуваха в палатков лагер на площад "Пуерта дел Сол" след първия протест в събота, който събра десетки хиляди хора.

"Ситуацията с жилищата е неудържима. Всички ние сме на улиците, защото ни писна", каза 27-годишната Наталия Наваро. "Вълната на възмущение и гняв, която беше освободена, вече не може да бъде спряна", заяви Алисия дел Рио, говорител на Съюза на наемателите в Мадрид, който води протестите.

На 23 септември 87-годишната Абаскал беше изведена от апартамента си на носилка и откарана с линейка, докато нейни привърженици скандираха прякора ѝ "Марикармен".

The protests in Madrid that started against evictions and the housing crisis are expanding.



Many are setting up encampments in places like Puerta Del Sol.



This seems to be the start of something big.pic.twitter.com/4ZhMC74rE1 — David Graeber Institute (@Graeber_social) September 27, 2026

Бащата на Мария дел Кармен Абаскал е наел имота, от който тя беше принудително изведена тази седмица, за първи път през 1956 г. Тя е продължила да бъде наемателка след кончината на родителите си, като през този период е действал таван на наемите, съобщиха местни медии.

Сградата е сменила собственика си през 2018 г. и на Абаскал е била предложена възможност да купи апартамента, но тя не е могла да си го позволи, според Съюза на наемателите в Мадрид.

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Инвестиционният фонд „Урбагестион“ (Urbagestion), който по-късно е купил имота, е повишил месечния ѝ наем от 500 евро на 2650 евро. Впоследствие наемът е бил намален на 1650 евро, но Абаскал, която е пенсионерка, все още не е могла да си позволи да плаща сумата, посочи организацията.

Очаква се испанското правителство да обяви нови мерки срещу жилищната криза на заседание във вторник. На събрание на управляващата Социалистическа партия в Мадрид испанският премиер Педро Санчес се обърна към Абаскал и заяви: „Имам съобщение за теб, Марикармен: правителството работи денонощно, за да приеме Кралски указ за жилищното настаняване следващия вторник. И моля парламентарните групи да направят едно последно усилие и да го утвърдят в националния парламент за Марикармен“.

Повишаващите се цени и недостигът на жилища правят жилищния пазар недостъпен за много испанци въпреки силния растеж на четвъртата най-голяма икономика в Европа.