Достъпен дом за всеки: Мадрид отново се вдигна на бунт срещу жилищната криза

Демонстранти протестираха за втори пореден ден в испанската столица Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите на жилища, мерки срещу измамите и забрана за принудително извеждане на наематели, когато не е налична възможност за алтернативно настаняване. Протестите бяха предизвикани от принудителното извеждане в сряда на 87-годишна Мария дел Кармен Абаскал от апартамент в Мадрид, в който е живяла в продължение на седем десетилетия.
ОЩЕ: Жилищна криза в Испания: Изхвърлиха 87-годишна пенсионерка от дома ѝ (ВИДЕО)
Някои от демонстрантите нощуваха в палатков лагер на площад "Пуерта дел Сол" след първия протест в събота, който събра десетки хиляди хора.
"Ситуацията с жилищата е неудържима. Всички ние сме на улиците, защото ни писна", каза 27-годишната Наталия Наваро. "Вълната на възмущение и гняв, която беше освободена, вече не може да бъде спряна", заяви Алисия дел Рио, говорител на Съюза на наемателите в Мадрид, който води протестите.
На 23 септември 87-годишната Абаскал беше изведена от апартамента си на носилка и откарана с линейка, докато нейни привърженици скандираха прякора ѝ "Марикармен".
The protests in Madrid that started against evictions and the housing crisis are expanding.— David Graeber Institute (@Graeber_social) September 27, 2026
Many are setting up encampments in places like Puerta Del Sol.
This seems to be the start of something big.pic.twitter.com/4ZhMC74rE1
Бащата на Мария дел Кармен Абаскал е наел имота, от който тя беше принудително изведена тази седмица, за първи път през 1956 г. Тя е продължила да бъде наемателка след кончината на родителите си, като през този период е действал таван на наемите, съобщиха местни медии.
Сградата е сменила собственика си през 2018 г. и на Абаскал е била предложена възможност да купи апартамента, но тя не е могла да си го позволи, според Съюза на наемателите в Мадрид.
ОЩЕ: Жилищна криза: Испания купува имоти, за да ги отдава евтино за 75 години
Инвестиционният фонд „Урбагестион“ (Urbagestion), който по-късно е купил имота, е повишил месечния ѝ наем от 500 евро на 2650 евро. Впоследствие наемът е бил намален на 1650 евро, но Абаскал, която е пенсионерка, все още не е могла да си позволи да плаща сумата, посочи организацията.
Очаква се испанското правителство да обяви нови мерки срещу жилищната криза на заседание във вторник. На събрание на управляващата Социалистическа партия в Мадрид испанският премиер Педро Санчес се обърна към Абаскал и заяви: „Имам съобщение за теб, Марикармен: правителството работи денонощно, за да приеме Кралски указ за жилищното настаняване следващия вторник. И моля парламентарните групи да направят едно последно усилие и да го утвърдят в националния парламент за Марикармен“.
Повишаващите се цени и недостигът на жилища правят жилищния пазар недостъпен за много испанци въпреки силния растеж на четвъртата най-голяма икономика в Европа.