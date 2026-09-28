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Официално в Русия: Лекуват депресия с електрошок

28 септември 2026, 8:26 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: Gerd Altmann / Pixabay
Официално в Русия: Лекуват депресия с електрошок

Министерството на здравеопазването на Руската федерация официално одобри нов официален стандарт за лечение на депресивни разстройства при възрастни. И някои от заложените като терапии инструменти определено звучат ... "интересно".

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От антидепресанти до електричество - това са инструментите, позволени за използване в новия стандарт, с който трябва да се лекува и "повтаряща се депресия". Това включва електроконвулсивна терапия, транскраниална магнитна стимулация, електроакупунктура и други процедури. Новият стандарт замества версията от 2022 година.

Електроконвулсивната терапия обаче няма да се предписва автоматично на всички с депресия. Клиничните насоки я препоръчват предимно за резистентна на лечение депресия, когато предишните етапи на терапия са се провалили.

Електроконвулсивна терапия (ЕКТ) представлява лечение чрез контролиран електрически шок (електрошок). Транскраниална магнитна стимулация (ТМС) - също процедура, която ще се прилага - това е неинвазивно стимулиране на нервните клетки в мозъка. Електропунктура и електроневростимулация - това са процедури, при които се използва слаб електрически ток през специални акупунктурни точки или директно върху зони от главата.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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