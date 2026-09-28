Край на спекулациите в борбата: Станка Златева отваря всички архиви

Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения, взети през 2025 и 2026 година. По този начин федерацията ще предостави публичен достъп до решенията на ръководния си орган, взети в рамките на последните два сезона.Ходът ще даде възможност на заинтересованите страни и последователите на българската борба да се запознаят с решенията на Управителния съвет и с действията на федерацията по различни въпроси.

Факти срещу внушения в борбата с официално разкритите протоколи от заседанията на УС

“Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на БФБорба, водена от председателя Станка Златева и нейния екип”, съобщават от централата на официалния си сайт.

"Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил УС, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба.

За първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, УС работи като реален колективен орган на управление на федерацията, като решенията се обсъждат и вземат от УС, а не еднолично. Това е съществена промяна спрямо практиката на модела, наложен през годините назад, при който ключовите решения са били вземани еднолично.

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Публикуваните документи ще покажат, че след промяната в управлението на БФБорба през 2025-а решенията на УС са вземани единодушно, с едно изключение - гласуването, свързано със случая "Шамил Мамедов".

Именно затова смятаме, че е време вместо внушения и фалшиви разграничения да бъдат показани фактите. Особено показателен е фактът, че т.нар. "обединител" и до момента е член на УС на БФБорба.

Същото се отнася и до лицата, които публично се разграничават от политиката и решенията на настоящото ръководство. И те са били част от УС като са участвали в неговата работа. Затова е напълно основателен въпросът: от какво точно се разграничават днес - и от решенията, в чието вземане самите те са участвали ли?! Или се разграничават от самите себе си?!

Ако има несъгласие с конкретно решение, то трябва да бъде посочено ясно - с дата, протокол и вот. Ако има несъгласие с цялостната политика на федерацията, обществото също има право да знае защо тези позиции не са били заявени тогава, когато решенията са били вземани. Отговорът на тези въпроси не се нуждае от интерпретации. Той се намира в протоколите от заседанията на УС", добавят още от Българската федерация по борба.

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