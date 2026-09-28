Денят на Страшния съд: Русия модернизира "Мъртва ръка" - системата, която ще нанесе ответен ядрен удар (ВИДЕО)

Русия модернизира подземен команден комплекс близо до връх Косвински камък в Урал, свързан със системата "Периметър" от съветската епоха, известна на Запад като "Мъртва ръка". Това показва съвместно разследване на британския вестник The Sunday Times, датската изследователска група Danwatch и руската платформа Център "Досие". Авторите са прегледали приблизително 2,5 милиона руски документа и правителствени записи, включително търгове, датиращи от 2011 г., сателитни изображения и публични данни. Някои от най-значимите данни - Русия е използвала 56 000 тона цимент и 13 000 тона пясък за този комплекс.

Въпросното съоръжение е съоръжение № 1335 близо до село Кътлим в северната Свердловска област (310 километра разстояние от Нижни Тагил). Според разследването, от 2018 г. насам Русия е закупила сондажно и минно оборудване, вентилационни и въздушни филтриращи системи, сеизмично устойчиво оборудване, стомана, тръби и кабели за комплекса. В документите, видени от журналистите, има и купено западно оборудване - топлоизолация от датската марка Rockwool и клапани от Danfoss, италианска изолация от K-Flex, френска строителна техника от Haulotte, швейцарски клапани от Belimo и други продукти, произведени в чужбина. Някои от тези покупки датират от периода след 2014 г., когато след анексирането на Крим Европейският съюз започна да налага ограничения върху доставките на военни стоки и стоки с двойна употреба за Русия. В документите се споменават най-малко 24 подземни камери. Приблизително 20 000 тона стомана са били доставени в съоръжението, а авторите оценяват общия мащаб на строителството на стотици милиони паунда. Най-интензивната работа, според документите, е извършена в периода 2020-2021 година.

Журналистите свързват съоръжението с резервната система за командване и управление "Периметър" ("Мъртва ръка") на стратегическите ядрени сили на Русия. Нейната цел е да осигури ответен ядрен удар дори при вариант, в който ръководството на страната и основните командни пунктове са унищожени и нормалните комуникационни линии вече не работят. "Мъртва ръка" е предназначена за изстрелване на ракети, които всъщност работят като комуникационни маяци и формират "система" - системата подава сигнали, които активират оцелели пускови установки, носещи ядрените оръжия и тези установки ги изстрелват. Първата такава система е създадена на базата на балистичната ракета МР УР-100 УТТХ. По-късно са разработени мобилни системи: "Горн", базирана на "Пионер", и "Сирена", базирана на "Топол". Ново поколение командни ракети, базирани на ракетата-носител на ядрена бойна глава "Ярс", трябваше да влезе на въоръжение до 2025 година. Руският зам.-военен министър Алексей Криворучко говори за това в интервю за вестник "Красная звезда" от декември 2019 г. Докато очертаваше плановете на военното ведомство за следващите години, той спомена и за нова мобилна командна ракетна система "Сирена-М". Точното местоположение на системата не е разкрито, но местоположението на командните ракети от предишното поколение е известно благодарение на данни, обменяни между Русия и САЩ по договори за стратегически оръжия. Става дума за ракетен полк близо до село Юря в Кировска област, където преди това са били разположени мобилните командни системи "Сирена", базирани на ракетния комплекс "Топол".

Още: Путин ескалира и напада Европа: Спомен за края на света от военна игра от Студената война (ВИДЕО)

Извършилите разследването медии смятат, че съоръжението може да е било неактивно след края на Студената война, но впоследствие е претърпяло обширна реконструкция. Те цитират изявлението на руския диктатор Владимир Путин от 2020 година за създаване на защитен център за командване и управление на стратегическите руски ядрени сили, както и на руските военни. През 2025 година полковник Юрий Андреев заявява, че след години на изпитания, съоръжение № 1335 е поставено в бойна готовност през 2023 година. Ветеранът от ГРУ и генерал-майор в оставка Владимир Халин твърди, че системата "Возвезда" може да работи "както в автоматизиран, така и в автоматичен режим“, т.е. без човешка намеса. Разликата между тези две понятия е фундаментална. В автоматизиран режим значителна част от операциите могат да се извършват без човешка намеса, но на определен етап решението все пак трябва да бъде потвърдено от оператор т.е. човек. Автоматичният режим е структуриран по различен начин - след като системата е предварително настроена в съответния режим, последващата последователност от действия може да бъде изпълнена без да е нужно човек да одобри.

Спецификите

"Периметър" или "Мъртва ръка" е резервен контур за управление на стратегическите ядрени сили, създаден в СССР по време на Студената война. Степента на нейната автоматизация и специфичният механизъм за вземане на решения за изстрелване на ракетите обаче остават класифицирани. Това всъщност е комуникационна система по същество, според Павел Подвиг, експерт на ООН и ръководител на проекта "Ядрени оръжия на Русия".

Един епизод от историята на съоръжението в Косвински камък датира отскоро. Командата за изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета "Топол-М" е била предадена през съоръжение 1335 през февруари 2000 година. Това изстрелване наистина се е състояло на 9 февруари 2000 година. "Топол-М" е изстреляна от шахтна пускова установка на космодрума Плесецк, а учебната бойна глава е достигнала полигона Кура в Камчатка. Това е едно от последните изстрелвания в държавната програма за летателни изпитания на версията на ракетата, изстрелвана от "шахта". Владимир Никитин, заместник-главнокомандващ на Стратегическите ракетни войски на Руската федерация, който е участвал в подготовката за изпитанията, казва преди години пред вестник "Труд", че това е първият път, когато изстрелването е било управлявано централизирано. Според него командата "Изстрел" е дошла от старшия команден пункт.

Западни експерти, интервюирани от разследващите, разглеждат модернизацията на комплекса като част от общото укрепване на руските ядрени сили. Джефри Луис от Станфордския университет заявява, че от Русия са получени няколко сигнала за завръщането на "Мъртва ръка". Бившият зам.-министър на отбраната на САЩ Андрю Уебер свързва строителството с укрепването на руските системи за ядрено командване и управление. Норвежкият експерт Том Розет също заявява, че разширяването на съоръжението е в съответствие с повишения приоритет на руските ядрени сили.

През юли 2025 година на заместник-председателя на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев също говори за "Мъртва ръка" като допълнително косвено доказателство - Медведев се обърна към американския президент Доналд Тръмп и му предложи да си спомни филмите за зомбита и "да помисли колко опасна може да бъде несъществуваща "Мъртва ръка".

Още: Литва с първа стъпка да има ядрено оръжие на нейна територия. Нови войници на САЩ идват там

Източник: Център "Досие"