Жертви и алпинисти в неизвестност: Лавина удари базовия лагер на 7-хилядник в Хималаите (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а най-малко 10 са в неизвестност, след като лавина удари базов лагер на 7-хилядник в Непал, само седмици след смъртоносните наводнения, които отнеха живота на близо 1400 души в хималайската държава.

Лавината е ударила базовия лагер на Химлунг Химал - връх с височина 7126 м в района на Нар Фу в област Мананг, близо до границата с Тибет.

Лавината е затрупала палатка, в която са се подслонявали 9 катерачи и 13 души помощен персонал.

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Заместник-началникът на полицията Шайлендра Тапа заяви, че 12 души са изчезнали след лавината, а двама по-късно са били открити мъртви на върха, а останалите, всички от които непалски граждани, са в неизвестност.

Националната асоциация на планинските водачи на Непал обаче заяви, че 14 души от кухненския персонал и двама водачи са обявени за изчезнали, но водачите след това са открити мъртви, с което според нейните данни 14 души се водят в неизвестност.

„Издирването на останалите членове на кухненския персонал продължава“, съобщи асоциацията в социалните мрежи.

Изчезналият персонал е работил за организаторите на експедиции Himalayan Holidays Nepal и Imagine Nepal Treks, които са загубили връзка с хората си след лавината.

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„Един от членовете на експедицията се обадил по телефона и съобщил, че приятелите им са изчезнали, след като лавината е ударила базовия лагер“, каза служител на асоциацията.

Бибхути Чанд Такур от Himalaya Holidays Trekking заяви пред агенция AFP, че 8 членове на експедиционния му екип са в неизвестност.

Според съобщения в местните медии, непалските водачи и помощният персонал са били изпратени преди чуждестранните катерачи, за да подготвят лагера и да фиксират въжетата.

Лошото време е затруднило спасителната операция, като хеликоптери и спасителни екипи първоначално не са могли да достигнат мястото. Екип от опитни алпинисти е бил докаран от столицата Катманду, а местните медии съобщават, че се очаква спасителните операции да продължат и в понеделник.

Продължителните дъждове и сняг в планинските райони на Непал през последните дни създадоха опасни условия за алпинистите. Те бяха принудени да напуснат Манаслу, осмият най-висок връх в света, по-рано тази седмица заради нарастващата заплаха от лавини.