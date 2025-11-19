Десетки ранени в Харков след руска атака с "Шахед". Украйна пак се прицели в руска рафинерия (ВИДЕО)

Поне 19 дрона клас "Шахед" са използвани от Руската федерация, за да бъде безмилостно атакуван за пореден път втория най-голям украински град - Харков. Под удари са попаднали районите Слободски, Основянски и Немишлянски. Вследствие на атаката са ранени цели 32-ма души - това казват и ръководителят на Харковската военновременна администрация Олег Синегубов, и украинската спешна служба.

Сред ранените са 9-годишно дете, 13-годишно дете и 18-годишна девойка. Шестима от ранените са хоспитализирани. 48 души, включително три деца са евакуирани от подпалена многоетажна сграда, казва Синегубов, а украинската спешна служба уточнява, че всъщност са 51.

Пострадали са най-малко 10 цивилни превозни средства, както и близка жилищна сграда. Гаражи и покривът на офис сграда са се запалили. Супермаркет също е претърпял значителни щети.

Междувременно украинските ВВС съобщиха в канала си в Телеграм за изстрелване на ракети от руска страна - към Полтава и Черкаска област. В Полтава има важни обекти от украинската газова инфраструктура. Мониторингови канали твърдят, че има изстрелване и на свръхзвукови ракети "Кинжал".

В Русия има данни в Телеграм за множество взривове в Краснодарския край. Изглежда украинската цел е била Илската рафинерия. Работата на летищата в Геленджик и Краснодар е спряна, добави Федералната агенция за въздушен транспорт на Руската федерация.

В няколко руски региона беше обявена ракетна тревога - в Тулска, Липецка, Орловска и Воронежска области. Руското военно министерство съобщава, че между 23:00 часа на 18 ноември до 7:00 часа сутринта московско време на 19 ноември са свалени 65 дрона. 16 от тях са свалени над акваторията на Черно море, по 14 са свалени над Краснодарския край и Воронежката област, 11 - над Белгородска област, а 9 - над акваторията на Азовско море. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев твърди, че няма никакви щети и разрушения.

