Войната в Украйна:

07 януари 2026, 16:04 часа 284 прочитания 0 коментара
"Баща ми умря на фронта, чакаме компенсацията, за да си купим къща": Война и смърт в Путинова Русия са нещо нормално дори за децата (ВИДЕО)

Видео на момиче от Русия, разпространяващо се в социалните мрежи, показва бруталния характер на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна и как обществото, включително непълнолетните, възприема т.нар. „специална военна операция“. Момичето е от обикновено руско семейство - то с нетърпение очаква компенсация за смъртта на баща си на фронта, за да си купи къща, а самият факт на смъртта му не изглежда да го тревожи особено.

Тийнейджърката разказва пред камера, че баща ѝ е загинал "наскоро" - през юни или юли 2025 г. Негов приятел казал на майка ѝ, че бащата получил сериозни наранявания на крака и че го "оставили там".

"В момента или е мъртъв, или е изчезнал. Все още не знам", казва момичето. "Има шанс, но е много малък - може би 2% - да се намира в плен, защото тялото все още не е открито. Но майка ми казва, че това е малко вероятно".

Чакат се 7 милиона рубли компенсация

На въпрос какво тийнейджърката ще си купи за 7 милиона рубли - компенсацията за смъртта на мъжа, която се равнява на около 74 хиляди евро - тийнейджърката отвръща: "Частна къща". Разказва съвсем обезпокоена, че вече е разглеждала голяма къща на два етажа.

"Ще си купим къщата, ако в крайна сметка разберем дали е загинал", добавя тя.

Димитър Радев
Димитър Радев
