"Баща ми умря на фронта, чакаме компенсацията, за да си купим къща": Война и смърт в Путинова Русия са нещо нормално дори за децата (ВИДЕО)

Видео на момиче от Русия, разпространяващо се в социалните мрежи, показва бруталния характер на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна и как обществото, включително непълнолетните, възприема т.нар. „специална военна операция“. Момичето е от обикновено руско семейство - то с нетърпение очаква компенсация за смъртта на баща си на фронта, за да си купи къща, а самият факт на смъртта му не изглежда да го тревожи особено.

Тийнейджърката разказва пред камера, че баща ѝ е загинал "наскоро" - през юни или юли 2025 г. Негов приятел казал на майка ѝ, че бащата получил сериозни наранявания на крака и че го "оставили там".

"В момента или е мъртъв, или е изчезнал. Все още не знам", казва момичето. "Има шанс, но е много малък - може би 2% - да се намира в плен, защото тялото все още не е открито. Но майка ми казва, че това е малко вероятно".

Monetization, Russian-style



An ordinary Russian family is eagerly waiting for compensation for their father’s death in the “special military operation.”



The fact of his death itself doesn’t seem to concern them much — the relatives just want to buy a private house as soon as… pic.twitter.com/26whYSDy9U — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Още: Най-известният американски агент на КГБ умря

Чакат се 7 милиона рубли компенсация

На въпрос какво тийнейджърката ще си купи за 7 милиона рубли - компенсацията за смъртта на мъжа, която се равнява на около 74 хиляди евро - тийнейджърката отвръща: "Частна къща". Разказва съвсем обезпокоена, че вече е разглеждала голяма къща на два етажа.

"Ще си купим къщата, ако в крайна сметка разберем дали е загинал", добавя тя.

Още: Тийнейджър в Русия "скъсал" картечницата на паметник на руски "герои" от Украйна, за да впечатли гадже (ВИДЕО)