Зеленски: САЩ да заловят Кадиров като Мадуро - тогава Путин ще се замисли

07 януари 2026, 17:09 часа 324 прочитания 0 коментара
Зеленски: САЩ да заловят Кадиров като Мадуро - тогава Путин ще се замисли

Съединените американски щати разполагат с инструменти, с които да принудят Русия да сключи мир - например те биха могли да проведат операция за задържане на чеченския лидер Рамзан Кадиров, така че руският диктатор Владимир Путин да види това и да обмисли собственото си бъдеще. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери по време на онлайн брифинг на 7 януари.

Той беше помолен да коментира как трябва да действат западните партньори на Украйна, ако в близко бъдеще не бъде постигнато мирно споразумение. „Наистина исках мирно споразумение, за да проработи дипломацията. Правим абсолютно всичко, за да го постигнем“, отговори Зеленски.

Той отбеляза, че макар да няма сделка за мир, партньорите на Киев знаят, че трябва да действат по-бързо. „Сякаш войната не е наша, а тяхна. Те трябва да го усетят. Те знаят всичко – нашата противовъздушна отбрана, нашата силна армия, парите за производство на дронове, защитата на въздушното пространство. Всички разбират това много добре“, подчерта Зеленски.

Натиск върху Русия

Според него със САЩ се постигат добри резултати в дипломацията. „Имаме добри резултати. Но все още не сме ги реализирали напълно. Те трябва да окажат натиск върху Русия. Имат инструментите, знаят как. И когато наистина искат, могат да намерят инструменти, с които да окажат натиск върху Русия. Основното е, че Украйна е техен приоритет“, подчерта Зеленски.

В този контекст той припомни военната операция на САЩ във Венецуела, по време на която бяха заловени диктаторът Николас Мадуро и съпругата му. „Извършиха ли операцията? Да, извършиха я. Целият свят може да види резултатите. Направиха го бързо. Нека извършат някаква операция срещу Кадиров. Срещу този убиец. Тогава може би Путин ще го види и ще се замисли“, подчерта украинският президент, цитиран от УНИАН.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
