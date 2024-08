Десетки тонове мъртва риба във Волос изплашиха Гърция (ВИДЕО)

Потоп от мъртва риба - това е положението в Централна и Източна Гърция. Властите в град Волос, който е на брега на Пагасетийския залив (граничещ с Егейско море), се опитват да се справят със ситуацията. Националната прокуратура вече разследва кой е отговорен.

Според местните жители тоновете мъртва риба, изплували в залива, може да застрашат поминъка им. Гърция се тревожи за екокатастрофа и рязък спад на туристическия поток.

Само във вторник са били извадени 57 тона мъртва риба от плажовете край града, а акцията продължава.

Thousands of dead fresh-water fish found floating in the sea in Volos, #Greece.



Local authorities have temporarily lowered the Blue Flags at 6 out of 11 beaches awarded with a Blue Flag, a program that assesses criteria such as water quality and beach cleanliness.



🎥 UGC pic.twitter.com/T1V3JVEPGn