Десни партии в целия ЕС се подмазват открито на Тръмп: България също със свое място

Своеобразна МАГА (MAGA - Make America Great Again, в превод "Да направим Америка отново велика") се появи и в Европейския съюз - десни партии в целия блок се подмазват открито на американския президент Доналд Тръмп. Къде са най-големите европейски поддръжници на Тръмп и как се обединяват с неговите ценности и политическа линия пояснява Европейският нюзрум - платформа за сътрудничество между новинарски агенции от 23 европейски държави.

Депутати от германскатата крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) попаднаха във водещите новини в родината си миналата седмица, когато се появи новината, че са присъствали на гала вечер, организирана от Републиканския клуб - важна мрежова среща на партията на Тръмп.

Открито възхищение

Още: Путин отговори на Тръмп за мира в Украйна: Вземаме своето при всички случаи (ВИДЕО)

Те съвсем не са сами: политици от много европейски държави се възхищават открито на Тръмп и неговата политика. Предвид атаките на администрацията му срещу Европейския съюз, това е противоречие само на пръв поглед. Тези десни политици често се чувстват по-близки до авторитарните тенденции на Тръмп, отколкото до либералните или социалдемократическите движения у дома.

Откакто Тръмп отново бе избран за президент на САЩ миналата година, едно ядро от високопоставени европейски политици и големи десни партии – особено от Унгария, Италия, Нидерландия, Франция, Германия, Испания, Австрия и Полша, изразиха публично своята подкрепа за президента на САЩ или възхищението си от него.

Европейските поддръжници на Тръмп също така обединиха сили в Европейския парламент (ЕП): групата "Патриоти за Европа", която включва, наред с други политически формации, унгарската партия ФИДЕС, френската "Национален сбор", италианската "Лига", Австрийската партия на свободата, белгийската "Влаамс беланг" (Фламандски интерес), чешкото "Движение на недоволните граждани" (АНО), Датската народна партия, испанската "Вокс" и нидерландската Партия на свободата, се позиционираха като про-Тръмп фракции.

Снимка: Getty Images

Никога президент на САЩ не е изразявал толкова открито предпочитанията си за избори в чужбина

Още: САЩ отвръщат на удара след глобите на ЕС

Консервативното движение в САЩ отдава приоритет на контактите с крайнодесните европейски движения по-открито, отколкото по време на първия мандат на Тръмп, коментира Нина Янкович, специалист по дезинформацията, работила в Министерството на вътрешната сигурност при предишния президент - Джо Байдън. "(По време на първия мандат) виждахме нещо подобно да се случва под повърхността, но сега това е официална политика", казва тя.

"Не мога да се сетя за време, когато президент на САЩ е изразявал толкова открито предпочитанията си на избори в чужбина по този начин, поне в съвременната история", добавя Томас Кародърс, директор на Програмата за демокрация, конфликти и управление в Карнегиевата фондация за международен мир.

Германия

Високопоставени членове на "Алтернатива за Германия" са редовни гости на консервативни събития в САЩ. Самата лидерка на партията Алис Вайдел нито потвърди, нито отрече, че е планирала такова посещение, като се ограничи да каже, че е получила от Вашингтон "много покани", които в момента се разглеждат.

Още: Тръмп забрани на гражданите на още страни да влизат в САЩ

Движението на Тръмп МАГА и АзГ споделят сходни подходи към миграционната и социалната политика и двете се борят срещу "лявата хегемония" в западните демокрации. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и бившият съветник на президента - шефът на "Тесла" Илон Мъск, вече подкрепиха "Алтернатива за Германия" по време на кампанията за последните федерални избори в Германия.

Ванс демонстративно се срещна по-рано тази година с Вайдел в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, на която обвини Германия и други европейски съюзници в ограничаване на свободата на словото и маргинализиране на партии като АзГ.

Франция

Движението на Тръмп МАГА се сближава и с крайната десница във Франция, като френските власти се притесняват от неговото влияние преди ключови избори.

Още: Ройтерс: Полската крайна десница оказва натиск върху правителството заради подкрепата за украинските бежанци

"Национален сбор" намира общ език с консервативното движение в САЩ. "Може да се припознаем в теми като борбата срещу имиграцията и защитата на границите", каза заместник-председателят на френската крайнодясна партия Луи Алио.

Проучване на общественото мнение, публикувано в края на миналия месец, прогнозира, че лидерът на "Национален сбор" Жордан Бардела ще бъде избран за президент през 2027 г., независимо кой е съперникът му на втория тур. Въпреки че не е номиниран официално за кандидат на партията, 30-годишният политик е много популярен.

Лидерката на "Национален сбор" Марин льо Пен, която вече три пъти се е борила за поста, бе лишена от право да се кандидатира, след като бе осъдена за корупция. Тя обаче обжалва, като се очаква делото ѝ да бъде разгледано на апелативна инстанция в началото на следващата година.

Снимка: Getty Images

Италия

Още: "Политико": Възражда ли се крайната десница в Гърция?

Италианското правителство, водено от премиера Джорджа Мелони, поддържа прагматична и идеологически съгласувана позиция с Тръмп, като използва личните си отношения с него, за да действа като потенциален посредник между САЩ и ЕС.

Мелони беше единственият европейски лидер, който присъства на церемонията през януари 2025 г. по встъпването на Тръмп в длъжност като президент на САЩ за втори мандат. Дясната ѝ партия "Италиански братя" споделя много от консервативните възгледи на Тръмп, включително строгите му позиции по отношение на миграцията, традиционните семейни ценности и противопоставянето на "културата на пробуждането". Мелони обаче критикува американските мита върху износа от ЕС.

Унгария

Тръмп даде на унгарския премиер Виктор Орбан едногодишно освобождаване от санкции за закупуване на руски петрол и газ, след като двамата близки десни съюзници проведоха приятелска среща в Белия дом миналия месец.

Двамата десни популисти имат много общо помежду си в политически план. Те заемат сходни позиции, особено по въпроса за войната в Украйна. Орбан многократно е хвалил Тръмп като "президент на мира".

Президентът на САЩ, от своя страна, подкрепи унгарския премиер по въпроса за миграцията, заявявайки, че колегите му от ЕС трябва да проявят повече уважение към него.

Орбан посети три пъти своя "скъп приятел" Тръмп в резиденцията му Мар-а-Лаго във Флорида миналата година, но завръщането на американския президент на власт имаше смесен ефект върху Унгария. От една страна, Вашингтон отмени санкциите срещу помощника на Орбан, Антал Роган, и възстанови безвизовия режим за унгарците. От друга обаче, митата на Тръмп срещу ЕС удариха силно експортно ориентираната автомобилна индустрия на Унгария, нанасяйки допълнителен удар на вече слабата й икономика.

Полша

По време на посещение в Полша министърката на вътрешната сигурност в администрацията на Тръмп, Кристи Ноум, подкрепи открито по онова време консервативния кандидат за президент Карол Навроцки, който впоследствие спечели изборите през юни. Президентът на САЩ също изрази поддръжката си за Навроцки, мотото на чиято кампания бе "Полша на първо място! Полският народ на първо място!".

Когато Навроцки посети Белия дом през септември, Тръмп каза, че се гордее, че е подкрепил консерватора, и го поздрави за победата на изборите. "Беше доста трудна надпревара, доста неприятна надпревара, а той победи всички", заяви президентът на САЩ за новия си полски колега.

Чехия

Току-що встъпилият в длъжност чешки премиер Андрей Бабиш се представи наскоро като "тръмпист и миротворец", отхвърлящ военната помощ за Украйна. Бабиш симпатизира на политиката на Тръмп като цяло, но критикува митата на американската администрация като "лудост".

Лидерът на движението АНО, който вече беше министър-председател от 2017 до 2021 г., се върна на власт след парламентарните избори през октомври. Предизборният лозунг на Бабиш "Силна Чехия" е пряка препратка към мотото на Тръмп "Да направим Америка отново велика".

Чуждестранни медии често представят завърналия се на власт премиер и милиардер като "Чешкия Тръмп". Той има подобна рецепта за спасяване на Европа: противопоставяне на имиграцията и на зелените политики.

Австрия

Крайнодясната Австрийска партия на свободата споделя много от идеологическите позиции на Тръмп по въпросите на миграцията, суверенитета и скептицизма срещу ЕС. Нейният лидер Херберт Кикъл беше един от малкото европейски политици, поканени на церемонията по полагането на клетва от американския президент за втория му мандат, но не присъства. Кикъл смята Тръмп за пример за подражание.

Според медиен репортаж администрацията на американския президент иска да извади Австрия и три други държави от ЕС. Както съобщи платформата "Дифенс Уан" (Defense One), позовавайки се на предполагаем непубликуван проект на новата стратегия на САЩ за национална сигурност, Австрия, Унгария, Италия и Полша са посочени като държави, с които Съединените щати "трябва да си сътрудничат повече... с цел да ги отдалечат от (Европейския съюз)". Още: Администрацията на Тръмп иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

Нидерландия

Герт Вилдерс, лидерът на популистката Партия на свободата, е наричан понякога "Нидерландския Тръмп", и споделя възгледите на президента на САЩ против имиграцията и традиционния политически елит.

Испания

Испанската крайнодясна партия "Вокс" е на сходни позиции с Тръмп по редица теми: защитата на границите, евроскептицизма и консервативните социални ценности. Нейният лидер Сантяго Абаскал бе домакин на събитието "Да направим Европа отново велика", събрало в Мадрид други европейски десни лидери.

България

През декември България стана първата държава член на ЕС, която проведе стратегически диалог със САЩ при новата администрация.

В края на ноември няколко български политически лидери коментираха публично усилията на Тръмп да сложи край на войната в Украйна. Бившият премиер Бойко Борисов приветства мирната инициатива на САЩ, определяйки я като основа за по-нататъшна работа, като същевременно подчерта важното значение на координацията в рамките на ЕС и НАТО и на продължаването на подкрепата за Украйна.

Президентът Румен Радев, от своя страна, нарече мирния план на Тръмп "рационален" и предупреди, че Европа рискува да удължи конфликта, като бави преговорите, както и разкритикува продължаващата финансова и военна подкрепа за Украйна.

Словения

В Словения - родината на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, няма партия, която да подражава открито на политиките на Тръмп.

Най-голямо припокриване може да се види при най-голямата опозиционна сила - Словенската демократическа партия (преди Социалдемократическата партия на Словения). Нейният председател - бившият премиер Янез Янша, който се надява да се върне на власт след изборите напролет, принадлежи към кръга от съмишленици около Орбан. Словенската демократическа партия се застъпва за по-твърда политика по отношение на миграцията, за защита на националните граници, и редовно атакува медиите, съдебната система и правата на ЛГБТ+ общността.

По материали на БТА.