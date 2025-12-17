Правен прецедент със закона за изкуствения интелект на ЕС. Компании молят за отлагане

Законодателният акт на ЕС за изкуствения интелект (ИИ) вече е в сила. Реалният ефект тепърва ще се проявява в членките на блока. Макар регламентът да е задължителен за всички държави от него, прилагането му и контролът зависят от националните власти. Как подхождат страните от блока става ясно в следващите редове.

Европейският съюз като политически орган създава правен прецедент, започвайки пръв работата си по рамката за ИИ, макар повечето членки все още да не са напълно готови за влизането в сила на закона. Повече по въпроса бе обсъдено в подкаста "БТА Паралели", в който гостува журналистът Бойчо Попов.

Законодателният акт на ЕС за изкуствения интелект (Регламент (ЕС) 2024/1689 за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект) бе одобрен в Европарламента през март 2024 година. Той трябва да гарантира безопасността и зачитането на основните права, като същевременно насърчава иновациите. След като премина окончателна проверка и бе одобрен и от Европейския съвет, текстът влезе официално в сила на 1 август 2025 година. Той обаче става напълно приложим 24 месеца след одобрението – тоест, през август 2026 г.

Италия - как ИИ ще се контролира в частните фирми и здравеопазването

Италия вече прие закон за прилагането на акта на национално ниво.

Италианският парламент одобри през септември закон за изкуствения интелект и така стана първата държава от Европейския съюз с всеобхватни регулации за ИИ, съобразени с европейския регламент. Законът предвижда различни правила за различните сектори и изисква проследяемост и човешки контрол върху решенията, взети с изкуствен интелект. Достъпът до програми с ИИ за деца под 14 години се разрешава само с родителско съгласие.

Правителството определи Агенцията за дигитална Италия и Националната агенция за киберсигурност като национални органи за развитието на ИИ. Нови наказателни разпоредби предвиждат затвор от 1 до 5 години за незаконно разпространение на съдържание, създадено с ИИ, като например дийпфейк.

В здравеопазването ИИ може да подпомага диагностиката и грижите, при условие че лекарите взимат крайното решение, а пациентите имат право да бъдат информирани.

На работните места законът изисква работодателите да информират служителите, когато се използва ИИ.

Испания

Испания все още няма закон на национално равнище, но създаде специализирана Агенция за контрол и наблюдение на ИИ (AESIA). Одобрен бе през март законопроект, който налага големи глоби на компании, използващи съдържание, генерирано от изкуствен интелект, без това да бъде отбелязано. Целта е да се ограничи дийпфейк съдържанието.

Министърът на цифровата трансформация Оскар Лопес заяви пред журналисти, че законопроектът възприема насоките на европейския законодателен акт, който налага строги изисквания за прозрачност за системи с ИИ, определени като високорискови.

В списъка с високорискови системи попадат тези, които се използват например при диагностициране на заболявания, автопилотните системи на автомобилите, както и биометричната идентификация на лица, тъй като такива системи могат да бъдат замесени в престъпна дейност. Те са длъжни да отговарят на строги изисквания, преди да получат достъп до пазара на ЕС, като например преминаване през специфични и сериозни тестове, прозрачност и човешки надзор.

"Изкуственият интелект е мощен инструмент, който може или да подобри живота ни, или да разпространява дезинформация и да атакува демокрацията", каза Лопес.

Компании молят за отлагане

Според законопроекта непозволеното използване на съдържание с ИИ без отбелязване се счита за "тежко нарушение", което се наказва с глоба до 35 милиона евро или 7% от глобалния годишен оборот на компанията.

Всекидневно компании дават знак, че искат отлагане на влизането в сила поне на някои части от това законодателство, заяви евродепутатът.

Преди няколко месеца големи европейски компании, включително германската софтуерна компания САП (SAP) и френският доставчик на решения за изкуствен интелект "Мистрал ИИ" (Mistral AI), призоваха ЕС да спре прилагането на закона, защото според тях той излага на риск амбициите на Европа в областта на изкуствения интелект.

Забрана за практики за манипулиране

Законопроектът в Испания забранява и други практики, като използването на "сублиминални техники" за манипулиране на уязвими групи – звуци и изображения, които не се възприемат съзнателно, но успяват да въздействат. Лопес даде примери с чатботове, които насърчават хора с зависимости към хазарт, или играчки, подтикващи деца към опасни предизвикателства.

Германия

Друга държава, в която все още няма приет закон, е Германия. През септември обаче федералното министерство за дигитализация обяви, че започва консултации с провинциите и асоциациите по законопроект за прилагането на европейския регламент.

Според министерството законопроектът предлага хибриден подход, който се базира на съществуващите надзорни структури. За да се осигури еднакво тълкуване на закона ще бъде създаден Координационен и компетентен център за ИИ (KoKIVO).

Освен това, агенцията ще управлява фабрика за ИИ и е създала уебстраница, предоставяща информация и консултации на пазарните участници за правилното прилагане на регулацията.