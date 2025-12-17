Лайфстайл:

Срещу руската агресия: Евродепутатите подкрепиха "военен Шенген"

Европейският парламент призова за премахване на вътрешните граници за придвижване на войски и военно оборудване в ЕС, както и за модернизиране на железопътните линии, пътищата, тунелите и мостовете. Причината - войната на Русия срещу Украйна отново привлече вниманието към военната мобилност и спешната необходимост от улесняване на бързото трансгранично придвижване на войски, оборудване и активи на целия континент. 

Евродепутатите подчертават, че военната мобилност е основен фактор за общата европейска сигурност и отбрана, но също така е от решаващо значение за сигурността на Източния фланг, по-специално на балтийските държави и Полша.

Повече пари

В резолюцията на Европарламента от 17 декември се приветства предложението на Европейската комисия да увеличи бюджета за военна мобилност в следващия дългосрочен бюджет до над 17 млрд. евро. Членовете на ЕП призовават държавите от ЕС да се въздържат от съкращения на това предложение, както направиха в бюджета за 2021-2027 г., когато намалиха предложените средства със 75%.

Модернизирането на 500 „критични точки“ на инфраструктурата като мостове или тунели би изисквало най-малко 100 млрд. евро, добавят те, като призовават Комисията да опрости процедурите за получаване на финансиране за проекти с двойна употреба.

Военен Шенген

ЕП признава, че въпреки значителния напредък, постигнат в подобряването на военната мобилност, все още съществуват значителни административни и финансови бариери, както и пречки, свързани с инфраструктурата. Това означава, че понякога преместването на военно оборудване в рамките на ЕС може да отнеме повече от месец.

Членовете на ЕП призовават държавите от блока и Европейската комисия да инвестират повече в транспортната инфраструктура, особено по четирите коридора за военна мобилност на ЕС. Те също така искат да се прилагат повече цифрови решения и да се ускори издаването на разрешения за трансгранично придвижване чрез “едно гише”.

Те препоръчват да се работи за създаването на „военна Шенгенска зона“, подкрепена от работна група за военна мобилност и европейски координатор, който да рационализира изпълнението на различните инициативи. Иска се ЕК да предостави пътна карта.

Сътрудничество между ЕС и НАТО

Европарламентът подчертава, че военната мобилност е приоритет за сътрудничеството между ЕС и НАТО и е от съществено значение за осигуряване на движението на съюзническите сили в мирни, кризисни или военни времена. В резолюцията се призовава за редовни съвместни учения и стрес тестове за идентифициране и премахване на пречките.

Членовете на ЕП искат също така ЕС да последва примера на НАТО и да гарантира, че силите за бързо реагиране могат да преминават вътрешните граници на ЕС в рамките на три дни в „мирно време“ и в рамките на 24 часа в кризисна ситуация.

Следващите стъпки

Резолюцията относно военната мобилност беше приета в сряда с 493 гласа „за“, 127 гласа „против“ и 38 гласа „въздържал се“. Членовете на комисиите по транспорт и отбрана на Европейския парламент ще започнат законодателната си работа по пакета за военна мобилност, представен от Европейската комисия през ноември.

Димитър Радев
