Норвегия ще финансира нов пакет от помощи за Украйна на стойност 3,2 милиарда норвежки крони (около 267 млн. евро). Пакетът включва оръжия като боеприпаси за изтребители F-16, както и противовъздушни ракети, обяви министър-председателят Йонас Гар Стьоре на 17 декември. Осло закупува това оборудване от Съединените щати "като част от установената си програма за подкрепа на Украйна", заяви той на пресконференция.

Освен подкрепата за Украйна чрез програмата „Нансен“, Норвегия участва активно в политическите преговори за мир, включително в Берлин на 14-15 декември, отбеляза Стьоре.

Усилена дипломация

„В момента се извършва реална политическа и дипломатическа работа за постигане на споразумение. Това се случва предимно между САЩ и Украйна. Същевременно продължава постоянният контакт с европейските съветници по въпросите на сигурността. Целта е да се изгради по-силен общ подход между Украйна, САЩ и Европа“, добави норвежкият премиер.

Според правителствения ръководител Европа сама по себе си не разполага с достатъчно сила, за да промени политиката на Русия, и Украйна знае, че участието на САЩ в мирния процес е решаващо.

„В тази дипломатическа работа страните постигнаха най-голям напредък по въпроса за гаранциите за сигурност. Страните работиха и по план за възстановяване и икономическо развитие на Украйна. И тук бе постигнат значителен напредък. Териториите остават нерешен въпрос“, добави вече известното Стьоре, цитиран от "Интерфакс-Украйна": Русия се разсърди, че с новите гаранции за сигурност няма да може да подпали пак война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Той отбеляза, че това са „решаващи дни за Украйна“ и следователно за сигурността в Европа за много години напред.