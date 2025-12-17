Войната в Украйна:

Скъсаната от подигравки Захарова: Европа няма ток за коледната украса (ВИДЕО)

17 декември 2025, 18:32 часа 128 прочитания 0 коментара
Войната с официалната руска пропаганда и купищата кремълски лъжи за Европа изглежда ще е вечна. Пореден щрих - популярната и България говорителка на руското външно министерство Мария Захарова заговори как Европа е толкова зле с парите и така пести, че даже няма средства да плати за ток, за да светят коледни лампички и украси. 

Реакцията на опашатата лъжа беше незабавна - рускоговорящи жители в цяла Европа стартираха флашмоб в Instagram, публикувайки видеоклипове от Лондон, Берлин, Барселона, Милано и други градове – всички ярко осветени, с празнична атмосфера. Клиповете умишлено са насложени с речта на Захарова, превръщайки тактиката ѝ на сплашване в подигравка.

"Иронията е трудно да се пропусне. Докато тя говори за "тъмнината" на Европа, самата Русия регистрира над 4000 прекъсвания на електрозахранването само за десет месеца – с една трета повече от предходната година. В стотици случаи прекъсванията са причинени от атаки с дронове. Докато Захарова разказва приказки за европейския енергиен колапс, хората показват реалността – в светлини", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Ивайло Ачев
