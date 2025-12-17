Скъсаната от подигравки Захарова: Европа няма ток за коледната украса (ВИДЕО)

Войната с официалната руска пропаганда и купищата кремълски лъжи за Европа изглежда ще е вечна. Пореден щрих - популярната и България говорителка на руското външно министерство Мария Захарова заговори как Европа е толкова зле с парите и така пести, че даже няма средства да плати за ток, за да светят коледни лампички и украси.
Реакцията на опашатата лъжа беше незабавна - рускоговорящи жители в цяла Европа стартираха флашмоб в Instagram, публикувайки видеоклипове от Лондон, Берлин, Барселона, Милано и други градове – всички ярко осветени, с празнична атмосфера. Клиповете умишлено са насложени с речта на Захарова, превръщайки тактиката ѝ на сплашване в подигравка.
Zakharova tried to scare Russians with a “dark Europe” — and became a meme— NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025
Russia’s Foreign Ministry spokesperson claimed that EU countries are supposedly cutting back on Christmas lights and “plunging into darkness” after abandoning Russian gas.
The response was immediate.… pic.twitter.com/48DcUulCal
"Иронията е трудно да се пропусне. Докато тя говори за "тъмнината" на Европа, самата Русия регистрира над 4000 прекъсвания на електрозахранването само за десет месеца – с една трета повече от предходната година. В стотици случаи прекъсванията са причинени от атаки с дронове. Докато Захарова разказва приказки за европейския енергиен колапс, хората показват реалността – в светлини", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.
