Правителството "Желязков" остава на власт: Конституционен съдия на ГЕРБ обясни как

17 декември 2025, 19:47 часа 157 прочитания 0 коментара
"Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, тогава редовният кабинет остава да действа". Думите са на конституционния съдия Орлин Колев, който отговори на въпрос в предаването "Лице в лице" на bTV какво ще стане, ако евентуално никой от т.нар. "домова книга" не иска да стане следващ служебен премиер.

Казаното от Колев повдига много сериозен въпрос - защото той стана съдия в Конституционния съд благодарение на ГЕРБ. При положение, че в рамките на настоящия парламент не бъде сформирано ново правителство, а никой не е намекнал за дори най-малък шанс да стане това, служебен премиер трябва да стане някой измежду:

А въпросът е - колко от тях не биха изпълнили точно това, което им казват Делян Пеевски и/или Бойко Борисов? И то в смисъл "не искате да сте премиери"?

Колев предупреди и за вече до болка известни неща, които определено са дефекти в нашата политическа среда: Конституцията не предвижда срок, в който президентът е длъжен да връчи третия мандат за съставяне на правителство, нито срок, в който съответната парламентарна група трябва да го върне.

Ивайло Ачев
