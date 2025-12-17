Росен Желязков: Нямам идея защо отново беше внесен редовният бюджет за догодина

„Нямам идея защо отново беше внесен редовният бюджет за догодина“, заяви в Брюксел премиерът в оставка Росен Желязков. Той представя страната ни там на среща на върха със Западните Балкани и на решаващ европейски съвет. Още с влизането си в Европейския съвет в Брюксел Желязков коментира днешните действия по внасяне на редовен и удължен бюджет.

„Моят честен отговор е - нямам изобщо никаква идея. От момента, в който заседание на МС приема закон за събирането на приходите и извършването на разходите, т.нар. удължителен бюджет, много ясно показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 година“, заяви Росен Желязков.

„Очевидно е вече, че отиваме на избори, това заявяват всички политически партии. Така че моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново стабилно редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, получило легитимността от суверена, може да провежда“, каза още премиерът в оставка. Росен Желязков е категоричен, че няма никакви притеснения за проблеми, свързани с еврозоната.

Остават часове до началото на срещата на евролидерите, която задължително трябва да вземе решение какво може да се прави със замразените руски активи. Много голяма част от държавите членки искат тези активи да бъдат използвани да репарационен заем за Украйна. Белгия, на чиято територия се намира основната част от руските пари, продължава да иска гаранции от всички, че ще плащат, ако Русия си поиска парите.

Останаха въпроси относно поведението на още три държави, включително и България, които подкрепиха замразяването на руските активи, но имат съмнения относно правната сигурност за репарационния заем. Ако утре се стигне до гласуване, България ще подкрепи заема, каза Росен Желязков.