Най-смешните и очарователни кадри от дивия свят за 2025 година (СНИМКИ)

Годишното издание на Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 разкри най-смешните и очарователни кадри на диви животни, събрани от фотографи от целия свят. Конкурсът, който се провежда вече повече от десетилетие, продължава да показва неподозирания комичен "характер" на животните, правейки ни съпричастни към техните най-неочаквани и артистични моменти.

Тази година главната награда отиде при британския фотограф Марк Мет‑Коун за неговата снимка "High Five" - кадър на млада горила, която сякаш танцува сред гората в Руанда. Веселата поза и енергията на животното се откроиха сред рекордните над 10 000 снимки от 109 държави. Това е най-големият брой участници в историята на конкурса, съобщават от "People".

Финалистите бяха оценявани в седем категории, включително такива за влечуги, насекоми и риби, както и раздел за по-млади фотографи. Има и награда "Избор на публиката", която сега е отворена за публично гласуване на уебсайта на конкурса. От 10 декември 2025 г. до 1 март 2026 г. обществеността може да гласува за своя любим кадър на официалния сайт на конкурса, а победителят в тази категория ще бъде обявен на 14 март 2026 г., информират "Amatheur Photographer".

Други 10 участници също бяха силно похвалени.

Сред отличените попадения в конкурса има множество неповторими моменти:

Шимпанзе, което изглежда сякаш си избърсва носа, спечелило наградата в категория „Portfolio“.

Битка между две жаби, уловена в идеален момент — победител в категория „Reptiles, Amphibians & Insects“ и младият фотограф Грейсън Бел.

Лисици, които сякаш "започват танц на дансинга" на Паула Рустемайерсъщо спечели награда;

Видео на чапла "сърфист" бе отличено в категория видео.

Други снимки включват усмихнат мечок, прозявки на лъвове и любопитен лемур, които са сред най-комичните и същевременно харизматични изяви на дивата природа.

Nikon Comedy Wildlife Awards е ежегоден международен конкурс, който цели да покаже забавната страна на дивите животни чрез фотографии и видеа. Освен усмивките, събитието насърчава и опазването на природата, като привлича внимание към уникалните моменти, които природният свят предлага.