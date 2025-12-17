Захарова плаши руснаците в Европа с "тъмнина" заради липсата на руски газ, те я съсипаха с ВИДЕО

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова се опита да уплаши руснаците, живеещи в Европа, с тъмнина заради отказа на ЕС да внася газ от страната ѝ. Само че вместо ефект думите ѝ се превърнаха в дефект. След като заяви, че страните от ЕС намаляват коледните светлини и „потъват в мрак“, реакцията срещу нея не закъсня. Рускоговорещите жители в цяла Европа организираха флашмоб в Instagram, като публикуваха видеоклипове от Лондон, Берлин, Барселона, Милано и други градове - всички ярко осветени и напълно празнични.

Още: Официално: ЕС спира постепенно вноса на руски газ, готви се забрана и за петрола

Клиповете са умишлено насложени с речта на Захарова, превръщайки нейните тактики за сплашване в подигравка.

Zakharova tried to scare Russians with a “dark Europe” — and became a meme



Russia’s Foreign Ministry spokesperson claimed that EU countries are supposedly cutting back on Christmas lights and “plunging into darkness” after abandoning Russian gas.



The response was immediate.… pic.twitter.com/48DcUulCal — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

Самата Русия е регистрирала над 4000 прекъсвания на тока за 10 месеца

Трудно е иронията да бъде пропусната. Докато Мария Захарова говори за „тъмнината“ в Европа, самата Русия е регистрирала повече от 4000 прекъсвания на електрозахранването само за 10 месеца – с една трета повече от предходната година, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Още: Фон дер Лайен: Край! Европа е вече енергийно независима от Русия

В стотици случаи прекъсванията са били причинени от атаки с дронове на украинските въоръжени сили.

Докато Захарова разказва приказки за енергиен колапс в Европа, хората показват реалността – в светлини.

Още: Русия с нова, но вече изтъркана кампания: Европейците са фашисти, да пазим държавата си