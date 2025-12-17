Захарова плаши руснаците в Европа с "тъмнина" заради липсата на руски газ, те я съсипаха с ВИДЕО

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова се опита да уплаши руснаците, живеещи в Европа, с тъмнина заради отказа на ЕС да внася газ от страната ѝ. Само че вместо ефект думите ѝ се превърнаха в дефект. След като заяви, че страните от ЕС намаляват коледните светлини и „потъват в мрак“, реакцията срещу нея не закъсня. Рускоговорещите жители в цяла Европа организираха флашмоб в Instagram, като публикуваха видеоклипове от Лондон, Берлин, Барселона, Милано и други градове - всички ярко осветени и напълно празнични.
Клиповете са умишлено насложени с речта на Захарова, превръщайки нейните тактики за сплашване в подигравка.
Zakharova tried to scare Russians with a “dark Europe” — and became a meme— NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025
Russia’s Foreign Ministry spokesperson claimed that EU countries are supposedly cutting back on Christmas lights and “plunging into darkness” after abandoning Russian gas.
The response was immediate.… pic.twitter.com/48DcUulCal
Самата Русия е регистрирала над 4000 прекъсвания на тока за 10 месеца
Трудно е иронията да бъде пропусната. Докато Мария Захарова говори за „тъмнината“ в Европа, самата Русия е регистрирала повече от 4000 прекъсвания на електрозахранването само за 10 месеца – с една трета повече от предходната година, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.
В стотици случаи прекъсванията са били причинени от атаки с дронове на украинските въоръжени сили.
Докато Захарова разказва приказки за енергиен колапс в Европа, хората показват реалността – в светлини.
