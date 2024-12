Девета вечер на протести в Грузия, отново има сблъсъци с полицията (ВИДЕО)

Хиляди проевропейски демонстранти отново излязоха в петък по улиците в Грузия, часове след като грузинският премиер Иракли Кобахидзе обяви, че е спечелил противоборството с протестиращите, които обвиняват правителството, че спъва европейските амбиции на кавказката страна, предаде Франс прес. Грузия затъна в сериозна политическа криза след изборите на 26 октомври, които бяха спечелени от управляващата партия „Грузинска мечта“, но бяха осъдени като манипулирани от нейните опоненти.

Day 9 of protests in Georgia: the parliament building is under fire from fireworks as clashes continue. Protesters are being detained, and police are conducting searches at metro stations and transport stops. Lots of demonstrators are being rounded up by police.

Решението на правителството на Кобахидзе, обвинявано от противниците си в проруски авторитаризъм, да преустанови преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г. само изостри напрежението. Оттогава всяка вечер хиляди грузинци излизат по улиците на демонстрации, които са белязани от насилие между протестиращи, въоръжени с фойерверки, и полицията, въоръжена с водни оръдия и сълзотворен газ, предаде БТА. В мрежата се появиха видеа на бити и задържани протестиращи.

Хиляди хора блокираха пространството пред парламента за девета поредна вечер, като някои от тях надуваха свирки и пускаха бомбички и фойерверки, съобщи журналист от АФП. Тълпите бяха по-малки от предишните нощи, но протестиращите настояват, че спонтанното им движение, което е без реални ръководители или структура, далеч не е победено. „Ние се борим за нашата свобода“, казва Нана, 18-годишна студентка по медицина, загърнала се с грузинско знаме и добавя: „Ние няма да се предадем“.

Полицията отново включи в употреба водните оръдия, но както и предишните вечери това нямаше ефект. Часове след началото на поредния протест, площад "Руставели" е пълен с демонстранти, които са решени да продължат борбата си за европейско бъдеще.

01:10, December 7 - #Tbilisi



The first deployment of water cannons today was unable to disperse the protesters. The standoff continues on Rustaveli Avenue.



Watch the live broadcast from Netgazeti

Стигна се и ръкопашни сблъсъци с полицията. Все повече протестиращи отказват да се поддадат на насилието на униформените и се съпротивляват, отбелязват журналисти.

It is getting more and more violent, as protestors are fighting back against police forces in Georgia.

Днешната поредна демонстрация идва, след като днес Кобахидзе заяви, че е „спечелил важна битка срещу либерало-фашизма“ в Грузия - термин, с който той описва своите опоненти. След арестуването на няколко представители на опозиционни партии, както и с отслабването на насилието и протестите от сряда насам, той изрази задоволството си, че министерството на вътрешните работи „успешно неутрализира протестиращите“.

Същевременно Франция, Германия и Полша заявиха, че ще повдигнат темата за Грузия, където полицията потушава с насилие проевропейските протести, на следващата среща на европейските министри на външните работи с оглед на вземането на възможни мерки срещу управляващите в Грузия, посочват "Ройтерс" и Франс прес. „Мерките, които бяха предприети от властите, излагат Грузия както на външна, така и на вътрешна нестабилност“, се казва в публикувано днес съвместно изявление на външните министри на трите европейски държави.