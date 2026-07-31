Дългогодишен съюзник на Джани Инфантино ще се опита да го свали от трона във ФИФА

Шефът на северноамериканския футбол предприема стъпки, за да се кандидатира за президент на ФИФА срещу Джани Инфантино. Следващите избори ще се състоят в Мароко през март. В момента Инфантино е единственият обявил кандидатурата си. Крайният срок за регистриране на други кандидати е 18 ноември. Макар че само преди няколко дни положението на Инфантино изглеждаше непоклатимо, сега той е изправен пред първата реална заплаха за своето управление, тъй като се подготвя да се включи в надпреварата един сериозен претендент, който да му се противопостави.

Намери се кандидат за президенстския пост на Инфантино

Инфантино планираше да се кандидатира за президентския пост без конкуренция, както често се случи през 2019 и 2023 година. Но необичайната реакция срещу плановете за набиране на над 20 милиарда долара чрез продажба на част от Световното първенство на частни инвеститори, включително предложеният от УЕФА бойкот на най-престижното футболно събитие, доведе до значителна промяна в подкрепата. Конфедерацията на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ) стана поредната асоциация, която единодушно отхвърли плана на Инфантино, след което Азиатската футболна конфедерация (АФК) последва примера ѝ.

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Сега два източника, близки до въпроса, са споделили пред вестник "The i Paper", че канадецът Виктор Монталиани е решен да се изправи срещу Инфантино на изборите през март следващата година. В момента той е президент на КОНКАКАФ. В позицията на конфедерацията бе споменато, че са загубили доверие в способността на Джани Инфантино да продължи напред и призоваха за преразглеждане на дейността му.

Кой е Виктор Монталиани?

Източници, запознати с въпроса, настояват, че Монталиани разполага с много по-голяма подкрепа по целия свят. Той е дългогодишен съюзник на Инфантино и е един от осемте настоящи вицепрезиденти на ФИФА. Той стана първият президент на КОНКАКАФ, който не е от Карибите, от 1969 година насам, назначен вследствие на корупционния скандал през 2015 година. След като обаче организира до голяма степен успешното Световно първенство в Северна Америка това лято, канадецът сега е на върха на силите си и се намира в идеална позиция да свали от власт фигура, която прави всичко възможно, за да убеди целия футболен свят, че той не е легитимен.

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