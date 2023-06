Доброволци обявиха, че контролират село в Русия, убит е руски полковник (ВИДЕО)

Същевременно Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна съобщава, че в Нова Таволжанка е бил убит старшият от оперативна група Белгород полковник от гвардията Андрий Стесев.

The Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine reports that the senior of the operational group Belgorod, Colonel of the Guard Andriy Stesev, was killed in Novaya Tavolzhanka. pic.twitter.com/GDBDQ0ow28