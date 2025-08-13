Аплодисменти за доброволците в битката с пожарите: Желязков им благодари и ги даде за пример (ВИДЕО)

„Лично се почувствах не просто длъжен, не заради евентуалните спекулации за политически пиар - аз просто поканих тези момчета - тези български мъже да са сред нас, за да получат нашите аплодисменти. Техният пример става достояние и нека бъде заразителен, защото ние вече не трябва да мислим за тях като за нашето бъдеще, а за тях като ангажимент в нашето настояще“, заяви премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание, където той беше поканил младежите Даниел, Александър, Виктор, Атанас и Станислав, които се включиха в битката с пожарите в Сунгурларе, където борбата с огъня продължава.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе, се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук“, заяви Желязков.

Благодарност към всички доброволци

Премиерът каза, че тези момчета са представители на всички онези, които в тези времена показват човешкия добродетел и онзи скромен и своеобразен тих непретенциозен героизъм.

„Искам да благодаря и на техните родители, на техните близки за това, че са вложили в тях любов, старание и умение и ги насърчават по техния път. Всеки един от тях сподели своята мечта занапред в живота, сигурен съм, че техните мечти рисуват едно изключително оптимистично бъдеще за България. Ние имаме нужда от този пример“, каза още Желязков. ОЩЕ: Продължава битката с огъня в Сунгурларе