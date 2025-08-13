Войната в Украйна:

Бивша звезда на Нюкасъл премина в отбор от Северна Америка

13 август 2025, 10:44 часа 289 прочитания 0 коментара
Бившето крило на Нюкасъл на Алан Сен-Максимен подписа договор с Клуб Америка, съобщиха от мексиканския отбор.

28-годишният Сен-Максимен пристига в Лига MX след едногодишен престой в турския Фенербахче, където игра под наем от саудитския Ал Ахли, предава АП.

Клуб Америка, най-титулуваният клуб в Мексико с 16 трофея в първенството, не разкри подробности за договора. Местните медии съобщават за двугодишен контракт на стойност около 10 милиона долара.

Сен-Максимен е вторият френски футболист, играл за Клуб Америка. Жереми Менез, който спечели шампионата Апертура през 2018 година с клуба, беше първият.

Най-успешният френски играч в историята на мексиканската лига е Андре-Пиер Жиняк, който има пет титли с Тигрес и е отбелязал 209 гола във всички турнири, откакто пристигна в Мексико през 2015-а.

 

Сен-Максимен, бивш младежки национал на Франция, дебютира за Сент Етиен в родината си, премина през Монако и Ница, а през 2019-а подписа с Нюкасъл във Висшата лига, където прекара четири сезона.

Той отбеляза 13 гола в 124 мача за "свраките", но постоянно се бореше с контузии.

Ростислав Димитров
