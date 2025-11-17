Какъв международен празник е на 18 ноември?

На 18 ноември светът отбелязва 3 международни празника - Световния ден за превенция на сексуалната експлоатация, малтретиране и насилие срещу деца, Европейският де за защита на децата от насилие и сексуална експлоатация и Деня на Мики Маус.

Международен празник на 18 ноември

18 ноември е Световният ден за превенция на сексуалната експлоатация, малтретиране и насилие срещу деца. Този ден е учреден от ООН и международни организации, за да привлече вниманието на света към проблема с насилието срещу деца и да насърчи защитата на техните права. Той се фокусира върху предотвратяването на сексуалната експлоатация, физическото и психологическото насилие, както и върху подкрепата на деца, пострадали от такива престъпления.

18 ноември е Европейският ден за защита на децата от насилие и сексуална експлоатация. Този ден е иницииран от Съвета на Европа, за да привлече общественото внимание към проблема с насилието и сексуалната експлоатация на деца. Той се фокусира върху необходимостта от защита на правата на децата, тяхната безопасност и благополучие, както и върху превантивните мерки и подкрепата за жертвите.

Също така, 18 ноември е Ден на Мики Маус. Това е международен празник, посветен на най-известния анимационен герой в света, символът на компанията Уолт Дисни - Мики Маус. Именно на този ден през 1928 г. е пуснат анимационният филм „Стиймборд Уили“ - първата звукова анимация, в която се появява Мики.

Паметни дати 18 ноември

На 18 ноември 1626 г. Папа Урбан VIII освещава базиликата „Свети Петър“ в Рим. На същата дата през 1654 г. започва защитата на казашката крепост Буш в Подолия срещу войските на Полско-литовската държава.

На 18 ноември 1883 г. в САЩ е въведена унифицирана система за часово време. Преди това всеки град е живял по свой собствен час.

На същата дата през 1918 г. Република Латвия е провъзгласена за независима. На 18 ноември 1935 г. във Варшава започва процесът срещу членове на ОУН (приключва на 13 януари 1936 г.).

На този ден през 1978 г. в джунглите на Гвиана около 1000 членове на сектата „Храмът на народите“ се самоубиват;

На 18 ноември 2005 г. сенатът на САЩ отменя поправката за външна търговия на Джаксън-Вайнък относно Украйна.

