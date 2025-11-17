Ало, МОН - телефонният звън на провала

Министерството на образованието забранява мобилните телефони в училище. Наглед - чудесна новина. На практика, както винаги - нелепо изпълнение.

Вечна и без отговор е битката на мотивите защо в българското образование (а и не само) нещо се прави неефективно и безсмислено - от некомпетентност или с умисъл.

Още: Кой ще победи: Училището или телефоните? Отговорът от просветния министър

Какъв е проблемът?

Очаква се през януари 2026 г. да влезе в сила забраната за телефони в училищата, след окончателното приемане на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. В предложените изменения обаче никъде не фигурират наказания. И това е перфектна рецепта за провал. Защото когато имаш дефинирано престъпление, без обаче дефинирано наказание, мотивацията да бъдеш изряден рязко спада.

А на българските ученици само това им трябва. Защото те отдавна са разбили кода на системата. И отдавна знаят как се заобикаля въпросната забрана. Публична тайна е, че много ученици оставят в кутиите стари или неработещи апарати, които след това дори не търсят. Няма и нужда, техният телефон си е на линия в джоба.

Учителите пък са със завързани ръце, защото първо, по длъжностна характеристика не са пъдари, второ, законът не им дава правомощия да налагат санкции, и трето, всъщност си имат и друга, по-важна работа.

Още: Черна гора забрани мобилните телефони в училищата

В Европа са се сетили за наказания

Може би в МОН ще бъдат скандализирани, но техните колеги от други европейски държави са сметнали за необходимо да приложат елементарната логика, че щом нещо е нарушение на правилата, следва да има и наказания.

В някои германски училища например, ако ученик бъде хванат с телефон, той се конфискува и може да бъде получен само от родителите.

Образователното министерство на Великобритания през 2024 г. публикува официални насоки как училищата да прилагат забраната. Документът е от цели 12 страници (а не като при нас - 3 реда). В английските училища телефоните са забранени изцяло на територията на съответното учебно заведение - и през часовете, и през междучасията, и по време на обяда. Училищните власти имат право да претърсват учениците за мобилни устройства и да ги конфискуват.

В Гърция санкциите също са сериозни - нарушителите могат да бъдат отстранени от училище за ден, а при повторно провинение - за няколко дни. Ако пък ученик заснеме учител или съученик без негово знание и разрешение, може директно да бъде изключен.

В Италия забрана за телефони в училище има още от 2007 г. През годините наказанията са варирали от забележка и предупреждение за изключване до конфискация и недопускане до изпити.

Още: В час децата търсят телефона, защото им става скучно: Говори експерт

Посоката е правилна, изпълнението - не

Всяка година все повече държави прибягват до забрана на телефоните в училище. Защото диагнозата навсякъде е една и съща - зомбирани младежи, затрудняващи се да мислят, да общуват и да се справят здравословно с емоциите си. Затова посоката е правилна. Но не и левашкото изпълнение.

Ако МОН иска мерките, които да ни измъкнат от дъното на класациите за функционална неграмотност, да проработят, ще трябва да си даде малко зор. Ще трябва да овласти учителите, да ги защити, и да прояви безкомпромисност към тарикатите нарушители. Защото както при всяка реформа, само морков не е достатъчен, трябва и тояга.

Автор: Десислава Любомирова