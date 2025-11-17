Войната в Украйна:

Гениален, но сериозно критикуван: Петима режисьори против Куентин Тарантино

От появата си през 1992 г. с дебюта "Глутница кучета", Куентин Тарантино се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в американското кино, създавайки филми, които мнозина определят за истински шедьоври. „Криминале“, „Джаки Браун“, „Убий Бил“, „Гадни копилета“ и „Имало едно време в… Холивуд“ утвърдиха стила му – престъпни сюжети, близки до комиксовия абсурд, диалози с много хумор и вулгарност, както и щедро количество насилие. Тъкмо тези особености обаче са и причината редица режисьори да не понасят работата му, припомня сп. „Far Out“.

Въпреки че Тарантино е сред най-острите критици в Холивуд и не се колебае да коментира колегите си безмилостно, понякога получава същото отношение. Ето петима режисьори – от американски съвременници до европейски киноикони, които открито са изразявали неприязън към него.

Ник Брумфийлд

Известният документалист, снимал филми за политически и социални теми като апартейда в Южна Африка, смята филмите на Тарантино за евтини фантазии.

По думите му „филмите му приличат на ученическа фантазия за секс и насилие, която Тарантино иначе би си гледал сам в стаята, докато майка му му готви боб долу. Само че този път зад него стои Харви Уайнстийн и всичко се прожектира на милион екрани.“

Дори да звучи като ревност, критиката му е съвсем сериозна.

Михаел Ханеке

Австрийският майстор на психологическия ужас и режисьор на „Забавни игри“ и „Кеш“ осъжда начина, по който Тарантино използва насилието.

Ханеке споделя, че при прожекцията на „Криминале“ беше ужасен да гледа как публиката се залива от смях в сцената с взривяването на глава в кола: „Намерих това за напълно безотговорно.“

За Ханеке насилието трябва да бъде показвано с морална отговорност – нещо, което Тарантино категорично отхвърля.

Спайк Лий

Една от най-известните вражди в съвременното кино. Спайк Лий осъжда употребата на думата „nigger“ в „Криминале“, „Джаки Браун“ и най-вече в „Джанго без окови“.

Лий казва: „Не съм против думата. И аз я използвам, но не прекомерно. Куентин обаче е вманиачен по нея. Какво иска? Да го обявят за почетен чернокож?“

И двамата са категорични, че няма да отстъпят от позициите си.

Оливър Стоун

Режисьорът на „Родени убийци“ и „Взвод“ не понася критиките на Тарантино заради преработките, които Стоун прави по сценария на „Убийци по рождение“. Това води до напрежение, съдебни спорове и взаимни обвинения.

Стоун твърди, че Тарантино дори не е гледал филма, а въпреки това го напада. Тарантино отвръща лаконично: „Мразя този шибан филм.“

Жан-Люк Годар

Тарантино открито боготвори Годар и нарича продуцентската си компания A Band Apart – препратка към филма Bande à part (1964).

Самият Годар реагира с мразовито презрение: „Мисля, че работата му е нулева. Избрал е заглавието на един от най-лошите ми филми за името на компанията си. Изобщо не ме изненадва.“

Впоследствие добавя, че Тарантино би било по-добре да му плати пари, вместо да използва заглавието. Нарича го дори faquin – „подъл тип“.

Тарантино признава по-късно: „Вече не съм голям фен на Годар. В един момент е твой герой, после го надрастваш.“

Независимо от обичта или омразата, едно е ясно: Тарантино остава една от най-противоречивите фигури в киното. И може би именно това го прави толкова влиятелен, пише БГНЕС.

Ева Петрова
