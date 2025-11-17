"Made in EU" на Стефан Командарев получи наградата на критиката във Франция

Миналия четвъртък "Made in EU" откри триумфално "Киномания" пред пълната зала 1 на НДК, а в събота беше френската премиера в състезателната програма на Arras Film Festival, отново в препълнени кина. На церемонията по закриване на фестивала "Made in EU" спечели Наградата на критиката. Журито беше съставено от кинокритици и журналисти от следните медии: France 2, France Inter, Allociné, Konbini, Vanity Fair и Paris Match. "Честото на целия ни прекрасен екип! След церемонията имах възможност да разговарям с членовете на журито на критиката. Решението им да наградят нашия филм е било взето напълно единодушно. Всеки от тях предстои да направи ревю на филма за своята медия, което ще помогне за киноразпространението на "Made in EU" във Франция", сподели от Арас Командарев.

Следващата европейска спирка на "Made in EU" е на Gijón International Film Festival в Испания – в състезателната програма "Майстори на съвременното кино", а от този петък, 21-и ноември тръгва по кината в цяла България.

За новия филм на Стефан Командарев

"Made in EU" разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

"Made in EU" е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.