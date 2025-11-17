Какъв църковен празник е на 18 ноември и за какво трябва да се помолим в четвъртия ден от Коледните пости

Утре, 18 ноември, е денят на паметта на светите мъченици Платон и Роман в православния календар. Този църковен празник съвпада с четвъртия ден от Коледните пости. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

История на църковния празник на 18 ноември

Свети Платон и Роман са Христови мъченици, почитани в християнската традиция заради смелостта им в защита на вярата и непоколебимостта им пред езическите императори. Точните дати на живота и смъртта им често не са запазени, но е известно, че са пострадали по време на ранните гонения на християните, вероятно през III-IV век.

Известно е, че Платон и Роман са били тясно свързани: не само са били християни, но и са споделяли мисията на проповядване или служение, за което са били осъдени и екзекутирани. Тяхната история се е превърнала в символ на смелост и вяра дори при най-трудните обстоятелства.

16 ноември: Какъв църковен празник е и какво задължително се прави във втория ден от Коледните пости

Платон и Роман активно изповядвали християнството сред езичниците. Те отказвали да принасят жертви на боговете, което било задължително по време на римското имперско преследване на християните. Когато властите научили за тяхната преданост към Христос, светците били арестувани. На процеса те били призовани да се отрекат от вярата си и да принесат жертви на римските богове, но те останали непоколебими. Според легендата, те били подложени на жестоки мъчения, но отказали да се отрекат от вярата си. След това те приели мъченическата смърт.

Народни поличби, традиции и забрани на 18 ноември

Ясното време на 18 ноември означава дълга и студена зима. Силните ветрове на този ден означават, че се очаква се снежна и ветровита зима. Ако има слана по дърветата или тревата, това вещае ясно време през следващите дни.

Според общоприетото поверие, на този ден не бива да се организират празненства, да се оставят гостите да мият чинии, както и да се пътува на дълги разстояния.

На православния празник в чест на светците Платон и Роман вярващите се обръщат към тях с молитви, за да преживеят лесно зимата и да получат обилна реколта. Тези светци се считат за покровители на финансовото благополучие, от тях се иска помощ по въпросите на материалната сигурност. Освен това светците Платон и Роман са покровители на семейния живот и поддържат силата на брачните отношения.

В четвъртия ден от Коледните пости всеки вярващ трябва да се помоли за семейството си и за благополучието му. На този ден се спазват и всички ограничения, свързани с поста.

Прочетете също: Какъв църковен празник е на 17 ноември и какво е грях да се прави утре?