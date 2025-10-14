Додик пак мъти водата в Босна и Херцеговина: Предлага трета автономна област

Лидерът на управляващата партия в Република Сръбска Милорад Додик предизвика лавина от критики от босненска страна с предложението си за създаване на трета автономна област в Босна и Херцеговина с цел защита на политическите права на хърватите, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщения на босненски медии. Додик от години се застъпва за реорганизация на Босна и Херцеговина чрез създаването на трета автономна държава и твърди, че мнозинството хървати и техните политически представители също искат това, но не смеят да го защитават открито.

Изказването му идва на фона на говоренето от страна на Кремъл за война на Балканите чрез разваляне на Дейтънското споразумение, с което се слага край на войната в Босна и Херцеговина, както и на фона на разкритото руско паравоенно училище в Сърбия, в близост до границата с Босна.

„Вярваме, че трайното решение би било Босна и Херцеговина да бъде организирана с три субекта“, каза Додик от името на своя Алианс на независимите социалдемократи (СНСД), партията, която е гръбнакът на управляващата коалиция в РС и е част от правителството и на държавно ниво. Той заяви, че Федерация Босна и Херцеговина трябва да бъде разделена на босненска и хърватска единица, които ще се превърнат в избирателни единици, така че никой да не може да се намесва в изборните решения на членовете на един от двата съставни народа. ОЩЕ: Додик бута Балканите в ръцете на Путин

Реакцията на властта в Босна и Херцеговина

Министърът на външните работи на Босна и Херцеговина и лидер на NiP Елмедин Конакович оцени това като провокация, чиято цел е да прехвърли кризата от РС, възникнала след осъждането му и отстраняването му от поста президент на ентитета, към Федерация Босна и Херцеговина. „Третата общност е толкова реална, колкото и сецесията, за която Додик лъже от години. Това ще се случи - никога“, каза Конакович. Нермин Никшич, президент на СДП на Босна и Херцеговина и министър-председател на Федерацията, отправи подобно послание към Додик. „Няма да има допълнителни разделения на Босна и Херцеговина“, каза той, твърдейки, че във Федерация Босна и Херцеговина е възможно да се изгради система, в която има място за всички съставни народи и граждани, за разлика от РС, където дискриминацията е налице всеки ден. ОЩЕ:Русия продължава да сее хаос на Балканите - ще преразглежда споразумението, сложило край на войната в Босна