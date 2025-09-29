Русия продължава да сее хаос на Балканите - ще преразглежда споразумението, сложило край на войната в Босна

Русия ще използва предстоящото си председателство на Съвета за сигурност на ООН, за да "преразгледа" Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна и Херцеговина (1992-1995). Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, като вероятната цел на Москва е опит да се дестабилизират Балканите и да раздели и отвлече вниманието на Европа, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Лавров: Дейтънското споразумение нарушава "правата на сръбския народ"

На 28 септември Лавров каза, че руското председателство, насрочено за октомври 2025 г., ще "преразгледа изпълнението на Дейтънското споразумение". Той твърди, че договорът вероятно ще "се провали", тъй като нарушавал "правата на сръбския народ".

Руският външен министър заяви заяви още, че има "очевидни нарушения на Дейтънското споразумение" и че признаването от Запада на независимостта на Косово се е превърнало в атака срещу държавността на Сърбия. Лавров обвини Запада, че се опитва да доведе до разпад държавността на Босна и Херцеговина, и заяви, че има атака срещу "жизнените интереси на сръбския народ", включително нападение срещу сръбското православие както в Косово, така и в Босна и Херцеговина.

Снимка: Getty Images

Кремъл поддържа тесни отношения с Република Сръбска (сръбската политическа единица в Босна и Херцеговина, една от двете съставни части на държавата) и в миналото е използвал връзките си с нея, за да окаже допълнително влияние на Балканите, да посее раздори из Европа и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение, за да хвърли Балканите в хаос, припомня ISW.

Русия вече заговори за "война на Балканите"

Оценката на института беше същата и след срещата на руския външен министър с президента на Република Сръбска Милорад Додик на 9 септември в Москва. На пресконференция след нея Лавров заяви, че той и Додик са се видели на неслучайна дата - 30-ата годишнина от подписването на Дейтънското споразумение, което сложило край на „агресията“ на НАТО в Босна и Херцеговина по време на операцията на Алианса през 1995 г.

Лавров тогава заяви, че Русия е един от гарантите на Дейтънското споразумение от декември 1995 г., и обвини Запада, че „потъпква“ сделката, за да получи „неделим контрол“ над Босна и Херцеговина и да лиши сърбите от правата им. Думите му сега показват, че кампанията на Кремъл по тази тема е доста широка.

Снимка: Kremlin.ru

Припомняме, че Лавров по-рано този месец заяви, че "разрушаването на консенсуса, който е в основата на Босна и Херцеговина", бил "покана за нова война на Балканите".

Разделението на Босна и Херцеговина

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, която е мюсюлманско-хърватска федерация. В нея живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

В началото на август тази година Милорад Додик, който е близък съюзник на Кремъл и на сръбския президент Александър Вучич, беше осъден на последна инстанция за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит. Присъдата бе издадена от тричленен състав, който е потвърдил първоинстанционната присъда от 26 февруари. С нея Додик беше осъден на една година затвор и 6-годишна забрана за заемане на политически длъжности: Край: Додик отива в затвора заради удара по конституционния ред на Босна и Херцеговина.

Всъщност Додик вече официално не е президент на Република Сръбска - мандатът му окончателно бе отнет през август.