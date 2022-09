"Дойде ми времето за дълга отпуска": Рамзан Кадиров се оттегля? (ВИДЕО)

„Аз самият забелязах, че седях твърде дълго. Мисля, че напълно заслужих една безсрочна и дълга ваканция. Мисля, че и моето време дойде“, казва той във видеообръщението.

"Надявам се, че ще ме подкрепите и разберете", допълни Кадиров и припомни, че е бил начело на републиката от петнадесет години.

❗️Don-Don Kadyrov said he is old and about to leave



"We have a proverb among Caucasians, Chechens. No matter how respected, long-awaited a guest is, if he leaves on time, then it is even more pleasant. I think that my time has also come. Until they kicked me out," said Kadyrov. pic.twitter.com/DT842FHKKA — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2022

Видеото предизвика и първи коментари сред западните медии. Сара Рейнсфорд от BBC сподели видеото с надпис: "Кадиров подаде ли оставка, или това е някакъв странен кадировизъм?"

Is Kadyrov resigning or is this some weird Kadyrovism?



He says he’s just realised he’s led Chechnya for 15 years,&guests are best loved when they leave on time ‘so I think my time has come too (chuckle) before they kick me out’



Maybe he just wants everyone to beg him to stay pic.twitter.com/Vqb54RhsAv — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) September 3, 2022

Chechen leader/psychopath Ramzan Kadyrov is OUT!



Kadyrov today announced that his “time had come” and that he would take a “indefinite and long" break.



Putin, who installed Kadyrov to subdue Chechnya, would’ve been the one to make this decision.



THREAD: 1/2 pic.twitter.com/27vWmEeNcW — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 3, 2022

Реакции и у нас. Евродепутатът Радан Кънев написа в своя профил в социалните мрежи:

"Рамзан Кадиров напуска кораба. Ако се съди по физиономията му е съвсем наясно, че шансовете да отплува жив не са високи, но си струва опита. Събитието е с непредвидими, но вероятно много съществени последици, в т.ч. за интегритета на Московската империя и мира в целия Кавказки регион, а и не само. Възможно е да е и поредната вноска от цената, която Путин плаща на Ердоган за относителния му неутралитет. Възможно е и да е много по-дълбока и разрушителна причината. Предстои да разберем. А междувременно доста български "политици", "държавници" и "общественици" могат да се замислят если не засиделись и не заслужили бессрочный и длинный отпуск...", пише Кънев.

Не за първи път се говори за оставката на Кадиров. През 2017 г. в тв интервю Кадиров каза, че мечтае да си тръгне, но после остана на поста си. През 2020 г. пък той нарече френския президент Макрон терорист, защото подкрепя карикатурите на Мохамед. Тогава Дмитрий Песков му напомни публично, че ръководителите на субектите на Руската федерация не се занимават с външна политика, а Кадиров отвърна, че е готов заради позицията си "да напусне, да пострада или да се прости с живота си". Но и този път остана на поста си, а миналия септември спечели президентските избори в Чечения.

Мандатът му изтича през 2026 година.