Доживотна заплата за политиците: Референдум в Европа заплашва пожизнената държавна издръжка

Премиерите и председателите на парламента, които са служили поне два мандата, получават доживотна държавна издръжка - месечна сума, равна на заплатите на депутатите в парламента. Това е реалността в една европейска държава - Словакия.

Сега обаче това е напът да се промени, защото страната ще гласува на референдум за премахване на това правило.

Словакия ще проведе референдум през лятото, за да реши дали да отмени доживотната издръжка на премиера Роберт Фицо и други лидери след изтичането на мандатите им, обяви президентът на страната, пише Евронюз.

Още: И Словакия ще съди ЕС за забраната на руския газ

Президентът Петер Пелегрини допълни, че гласуването е насрочено за 4 юли.

Инициативата идва от гражданите

Същевременно словаците ще гласуват и дали да отворят отново офиса на специалния прокурор, който преди се занимаваше с тежки престъпления и корупция.

Референдумът е резултат от петиция, организирана от Демократите - непарламентарна прозападна опозиционна партия, и подписана от над 350 000 граждани, което е прагът, изискван от закона.

Още: Най-близкият до Орбан евролидер пуска заема за Украйна, но ще блокира санкциите срещу Русия

Пелегрини обаче подчерта, че на референдума хората няма да бъдат питани дали подкрепят предсрочни парламентарни избори.

Въз основа на решение от 2021 г. на най-висшия правен орган на страната - Конституционния съд, подобен въпрос е противоконституционен, уточни той.

Словашките министър-председатели и председатели на парламента, които са служили поне два мандата, получават доживотна издръжка - месечна сума, равна на заплатите на депутатите в парламента, като част от мерките за повишаване на сигурността на водещите политици.

Плащанията бяха въведени след опит за покушение срещу Фицо през 2024 г., който беше прострелян и тежко ранен на предизборно събитие, шокирайки страната и цяла Европа. Преди това помощта се предоставяше само на бивши президенти.

Още: И Фицо се присламчи към победителя в Унгария

По-късно през 2024 г. словашките законодатели одобриха план на коалиционното правителство на Фицо за премахване на специалната прокуратура, която се занимаваше със сериозни престъпления като корупция, организирана престъпност и екстремизъм.

Законодателството беше обект на остри критики у дома и в чужбина, докато хиляди словаци многократно излизаха на улицата, за да протестират срещу него. Редица хора, свързани с партията на Фицо, бяха разследвани заради корупционни скандали.

Само един референдум в историята на Словакия - гласуването през 2003 г. за членството на страната в Европейския съюз, е бил успешен досега. Имаше и други, но те се провалиха заради ниска избирателна активност.

Откакто се завърна на власт през 2023 г, Фицо е противоречива фигура. Срещу него бяха организирани многобройни протести, защото се смята, че заема проруски позиции.