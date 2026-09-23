Поне 45 загинали и ранени в Киев: Русия цял ден атакува с дронове, удари пазар, университет, бизнеси и жилищни сгради (ВИДЕО)

Серия от смъртоносни руски удари с дронове по Киев отне живота на поне двама души и рани най-малко 43 други сутринта и през деня на 23 септември, съобщи кметът Виталий Кличко. Русия подпали исторически пазар, порази университет и нанесе щети на железопътната инфраструктура и жилищни сгради. Жителите на Киев трябваше да изтърпят вече осем сигнала за въздушна тревога от полунощ насам, защото руските сили изпращат вълни от дронове към украинската столица.

Удар по исторически пазар

Руските дронове се приземиха в районите Голосеевски, Дарницки и Соломянски в Киев, като в последния се намира и Централната гара. В историческия железопътен пазар „Шайба“ в близост до Централната гара избухна пожар, потвърдиха репортери на Kyiv Independent. Кръглата сграда е построена през 70-те години като експериментален закрит пазар и е една от многото модернистични сгради в Киев.

At least two people have been killed and 25 injured in strikes on Kyiv that have continued since the morning, Mayor Vitali Klitschko said 💔 pic.twitter.com/5eFk24Fusz — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

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Олександър Перцовски, председател на управителния съвет на Украинските железници, заяви, че Русия е нанесла удари по железопътната инфраструктура в Киев и е ранила един от техните работници. Централната гара не е засегната.

Ученици, наред с други хора, се укриваха в киевското метро, докато руски дронове прелитаха над столицата по време на пиковия час.

Макар че към момента пълният мащаб на нанесените щети все още не е напълно ясен, според репортерите на Kyiv Independent, които се намират на място, след руските атаки в различни части на Киев от центъра на града се е виждал дим.

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Атаки по бизнеси и жилищна сграда

В район Соломянски руски дрон е ударил 9-етажна жилищна сграда, заяви Кличко. Той също така съобщи, че отломки от дрон са паднали в квартала в зона между жилищни сгради, както и че е избухнал пожар в района на транспортна фирма.

Според кмета руски дрон се е разбил и в четириетажен бизнес център в квартал Голосеевски. Бензиностанция и складове в квартала също са били набелязани.

В район Дарницки е избухнал пожар в склад, обяви Военната администрация на града.

Атака е имало и срещу Киевския национален университет по строителство и архитектура. Ударът е засегнал една от сградите на университета и съседен бизнес център. Засега първоначалните данни са, че студентите са се измъкнали невредими.

😡 The moment of the strike on the Kyiv National University of Construction and Architecture



The impact hit one of the university buildings and a neighboring business center.



The students miraculously escaped unharmed 🙏 https://t.co/kNfGWNHQw8 pic.twitter.com/wodrBU5GhZ — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

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Интернет доставчиците в Киев съобщиха за прекъсвания в мрежата, след като руските атаки са повредили центровете за данни на компаниите „Павутина“ и „UTELS“.

Президентът Володимир Зеленски коментира атаката, като заяви, че от сутринта тече работа по отстраняването на последиците от руските удари по Киев. „Руснаците изстреляха много дронове срещу града, значителна част от които с реактивни двигатели. Русия продължава да превръща гражданската и критичната инфраструктура в цели: фармацевтични обекти, бензиностанции, железопътни линии, комуникационна инфраструктура и търговски центрове“, написа Зеленски в X. Той спомена също така удари по още осем региона на Украйна.

Since this morning, work has been underway to deal with the aftermath of Russian strikes on Kyiv. The Russians launched many drones against the city, a significant number of them jet-powered. Russia continues to turn civilian and critical infrastructure into targets:… pic.twitter.com/QTtXe91t9D — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2026

През изминалия ден руските сили изстреляха 161 атакуващи дрона от типа „Шахед“, включително версии с реактивни двигатели, както и дронове примамки „Гербер“ и „Пародия“, а също баражиращи боеприпаси „Бандерол“, съобщиха ВВС на Украйна на 23 септември.

В Киевска област руските атаки през изминалия ден са нанесли щети на 18 обекта и са ранили трима души, сред които и 76-годишен мъж, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската областна държавна администрация. Атаките се случиха в същия ден, в който украинският президент Володимир Зеленски предупреди Киев за възможността от нов мащабен удар от страна на Русия, позовавайки се на разузнавателни доклади.

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Властите в Киев не разполагат с ресурсите да построят убежища на всяка бензиностанция, а градът се сблъсква и с недостиг на оръжия, необходими за прехващане на руски дронове и ракети, заяви Кличко на 11 септември.

Напоследък Русия прилага нова тактика, като използва дронове за продължаващи с часове атаки срещу Киев, което поставя жителите в състояние на тревога и ги принуждава да се укриват в убежища през целия ден и нощта.