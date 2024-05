Доклади: Русия неутрализира успешно чрез заглушаване някои от американските оръжия

Снарядите се представяха добре, когато бяха въведени за първи път на бойното поле, но загубиха ефективност, когато руските сили адаптираха защитата си, установяват два поверителни украински доклада. Проблемът накара украинските военни да спрат да използват оръжията, уточняват двама командири на артилерия.

Кои са уязвимите снаряди?

Докладите, разкрити за първи път от The Washington Post, се фокусират върху произведения в Америка Excalibur, 155-милиметров управляем артилерийски снаряд и бомбата с малък диаметър, изстрелвана от земята или GLSDB. Един от докладите беше показан на The New York Times от хора, запознати с изследването. Вторият доклад беше описан, но не е показан на репортер. Лицата поискаха анонимност, тъй като докладите съдържат секретна военна информация.

Всяка война е своеобразна лаборатория за оръжейни системи и Украйна е предоставила полигон за изпитания на оръжия, които преди това не са били използвани срещу толкова усъвършенстван, високотехнологичен враг като Русия. Ефективността на американските и руските оръжия, както отбранителни, така и нападателни, се следи отблизо от Пентагона и НАТО - както и от Русия и Китай - със значителни последици за бъдещите въоръжения.

Русия е разположила системи за електронна война около неподвижни цели като щабове и командни центрове, които могат да бъдат цели на украинските прецизни оръжия. Системите излъчват толкова много смущения, че заглушават GPS сигнала, който насочва софтуера за прицелване на Excalibur, каза Томас Уитингтън, сътрудник в базирания в Лондон Royal United Services Institute и специалист по електронна война.

Данните в докладите потвърждават коментарите, направени от украински военни през последните месеци, сред които е и бившият началник на армията генерал Валери Залужни. Според него, някои западни снаряди са осигурили на Украйна значително превъзходство срещу руските сили, но само за кратък период от време. За пример генерал Залужни посочва снаряда Excalibur като отличен пример за западно оръжие, което е загубило ефективност, тъй като неговата система за насочване използва GPS, който е особено податлив за руските заглушители.

Украински официални лица и военни анализатори описаха подобни проблеми с боеприпасите JDAM, и снарядите, използвани с високомобилната артилерийска ракетна система, известна като HIMARS, тъй като и двете разчитат на GPS системи. GLSDB, прецизни боеприпаси с по-голям обсег от Excalibur, произведени съвместно от Boeing и шведската компания Saab, също е възпрепятстван от руската електронна война, сочи втория военен доклад. Заради това, украинските войски са преустановили разполагането на GLSDB на бойното поле, твърди Андрю Загороднюк, ръководител на Центъра за отбранителни стратегии, изследователска организация в Киев.

Служител на Министерството на отбраната на САЩ, който пожела анонимност в съответствие с военния протокол, казва в електронно съобщение, че Америка е доставила повече от 7000 прецизни 155-милиметрови снаряда на Украйна от февруари 2022 г. но добави, че не може да даде по-конкретна информация. „Ние сме много наясно със заплахата от електронна война, която Русия представлява в Украйна и че тази заплаха непрекъснато се развива“, пише той. „В резултат на това ние работим в тясно сътрудничество с Украйна, заедно с партньори от отбранителната промишленост, за да оценяваме непрекъснато и да предоставяме бързи решения на тези заплахи и да гарантираме, че Украйна остава ефективна в много сложна среда на електронна война. Това включва способността да се доставят прецизни боеприпаси на бойното поле“, пише служителят.

Украйна започна проучването поради сериозността на неуспехите при насочването, но също и в духа на сътрудничество като съюзник в НАТО, уточняват източници, които са били запознати с проекта. Беше важно, каза един от тях, украинската армия да даде обратна връзка на западните партньори за ефективността на техните оръжия срещу сложна военна сила като Русия.

Данните

Изследователите са събрали данни за използването на близо 3000 снаряда Excalibur, които са били изстреляни от декември 2022 г. до август 2023 г. от доставени от Америка гаубици M777 на фронтовите линии в Херсон на юг, Харков на североизток и Бахмут в източната област Донецк. Докладът показва, че делът на потвърдените успешни удари е спаднал в периода от януари до август 2023 г. от високите 55 процента до най-ниските 7 процента през юли и 6 процента през август, месеците, когато борещата се лятна контраофанзива на Украйна беше в разгара си. В един момент само един от 19 патрона на Excalibur е улучвал целта си, според един от хората, запознати с доклада. При този темп, изчислява докладът, цената на успешен удар се е увеличила до 1,9 милиона долара през август 2023 г. от 300 000 долара през предходния януари.

Командири на украински артилерийски части потвърдиха, че снарядите Excalibur са се оказали много точни при поразяване на цели, когато са въведени за първи път през 2022 г., но по-късно са били ефективно неутрализирани от руски заглушители. „Имаме някои проблеми с точността“, каза командир на артилерийско подразделение в 45-та бригада, действаща в Донецка област, който използва позивната Музикант, в съответствие с украинския военен протокол.

Американските гаубици M777, използвани от екипажа на Музикант, бяха похвалени за техните възможности, когато бяха въведени за първи път на украинския театър през 2022 г. Но Музикант каза, че неговото подразделение е спряло да използва снаряди Excalibur в началото на 2023 г. поради тяхната неефективност. Вместо това, каза той, те са стреляли с неуправляеми артилерийски снаряди, които са по-малко точни и изискват по-големи количества боеприпаси за поразяване на цел.

Друг командир, който от съображения за сигурност посочи само малкото си име – Оле, каза, че понякога е получавал доставки на други оръжия, включително лазерно насочвани снаряди, които са по-малко засегнати от заглушаването на GPS сигнали от Русия. Не е необичайно оръжейните системи да губят ефективност по време на интензивна война, тъй като решителните противници намират нови начини да им се противопоставят.

Най-ефективната контрамярка за борба със заглушаването на GPS сигнала е просто да се елиминира източникът на смущението, казват военни анализатори. Украинските сили са се съсредоточили върху премахването на стационарни руски радари и друго оборудване за заглушаване, по-специално в Кримския полуостров, което след това им е позволило да ударят цели като командни пунктове и складове за доставки дълбоко зад вражеските линии, каза г-н Уитингтън. На по-близко разстояние както руската, така и украинската армия използват мобилни електронни заглушители за отклоняване на експлозивни дронове, които използват GPS, за да се насочат към целите си.

Как може да се преодолее руската защита?

Но руското заглушаване не е непробиваемо, казва Майкъл Бонерт, инженер в RAND, който специализира в електронната война в американския флот. Контрамерките могат да включват прости техники, като промяна на времето и мястото, от което се изстрелват боеприпасите. Системите за насочване, които разчитат на лазери или карти на терена, избягват проблема със заглушаването на GPS. Западните доставчици също са разработили софтуерни корекции за някои снаряди за подобряване на устойчивостта. „Винаги можете да намерите начин да постигнете нещо“, каза г-н Бонерт.

Той отбеляза, че Excalibur е проектиран през 90-те години на миналия век, когато GPS е бил в начален етап и технологията за електронна война не е била толкова сложна, колкото е сега. „Тези по-възрастни оръжия имат фундаментални трудности“, каза той. „По-добри оръжия трябваше да бъдат дадени по-рано“, категоричен е експертът.

Даниел Пат, старши сътрудник в института Хъдсън – базирана във Вашингтон изследователска организация, предупреди, че опитът с Excalibur в Украйна е пример за това как превъзходните оръжейни системи могат да бъдат затруднени от липсата на адаптивност на софтуера и призова Министерството на отбраната да насърчи култура на иновации и гъвкавост, за да може да се адаптира бързо.

„Жизненият цикъл на едно радио в Украйна е само около три месеца, преди да трябва да бъде препрограмирано или сменено, тъй като руснаците оптимизират своята електронна война срещу него“, пише Пат в доклада си. „Пиковата ефективност на нова оръжейна система е само около две седмици преди да се появят контрамерки“, уточнява експертът.