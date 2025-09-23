Дронове отново: Летището в Копенхаген затвори и отвори, в Москва - също (ВИДЕО)

Летището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради появили се неизвестни дронове в района му, предаде Ройтерс. Вече е започнало разследване какви са дроновете - началникът на летището вече коментира пред местното издание Politiken, че става въпрос за 2-3 дрона.

"В резултат на затварянето на летището за 4 часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището, предаде ДПА.

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.

Същевременно, украинският град Запорожие отново попадна под руска бомбардировка - и отново с авиационни бомби (КАБ). Ръководителят на военновременната администрация на Запорожка област Иван Федоров съобщава за 1 загинал човек. Засегнати бяха частни сгради и промишлена инфраструктура, добавя той.

Множество дронове и над Русия

Междувременно, руското военно министерство съобщи, че от 15:00 часа до полунощ московско време на 22 септември над руска територия са свалени 81 дрона. 21 от тях бяха свалени над Москва. Другите руски области, над които са сваляни безпилотни летателни апарати, са Белгородска, Брянска, Калужка и Курска области, както и Ростовска, Рязанска и Тулска области, плюс анексирания Крим и акваторията на Черно море.

В своя канал в Телеграм кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че свалянето на дронове е продължило общо 6 часа. Те не са дошли накуп. Заради дроновете с часове остана затворено и летище "Шереметиево". Все още на официалния сайт на летището има доста полети - както пристигащи, така и тръгващи, за които пише "отменен".

Също в канала си в Телеграм Михаил Развожаев, назначен от руснаците губернатор на Севастопол, съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила най-малко 6 дрона в близост до пристанището. Падащите отломки са предизвикали пожар, но той е бил изгасен. Губернаторът на Тулска област, в Централна Русия, Дмитрий Миляев, заяви, че 3 дрона са били свалени, без да причинят щети или жертви.

