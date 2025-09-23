Геноцид или язва е спиране на топлото в "Дружба 2": Общински съветници в сблъсък

На извънредно заседание Столична община изслушва днес ръководството на „Топлофикация“ заради ремонта в столичния квартал „Дружба 2“ и опасността жителите на квартала да останат без топло на прага на зимата. Председателят на Комисията по инженерна инфраструктура в Столична община и общински съветник от „БСП за България“ Николай Велчев заяви, че в края на миналия отоплителен сезон е констатирана голяма „язва“ и голям проблем в инфраструктура на „Дружба 2“. Между 10-16 км на година „Топлофикация“ извършва подмяна на водопроводна мрежа, отчете Велчев пред bTV. Още: "Топлофикация" е в много тежко финансово състояние: Говори шефът на дружеството

Велев уточни, че ремонтът ще се извършва поетапно на карета и децата в детските градини и училищата, няма да останат на студено през зимата.

Геноцид или язва?

Общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров посочи, че едно от решенията е подаването на топлинна енергия да не бъде ограничавано през студените месеци – октомври, ноември и декември. Това граничи с геноцид, особено с хората с малки деца в „Дружба 2“, изтъкна Петров. „Нито ние, нито кметът на София е избирал това ръководство на „Топлофикация“, а го избра икономическото мнозинство от ГЕРБ и БСП. Те са отговорни за кризите, които влизаме в момента“, нападна Петров общинските съветници от ГЕРБ и БСП.

Според него мнозинството няма волята да проведе конкурс да бъдат избрани най-добрите и най-отговорните за ръководене на „Топлофикация“.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, заяви, че ремонтът в „Дружба 2“ е голям. „Мащабът на ремонта е, че ако се отложи за лятото, то тези спирания ще бъдат осъществени аварийно и няма да има разлика за абонатите. Предвид обществения интерес по темата ще стане точно обратното – ремонтът да приключи по-бързо от очакваното“, коментира Георгиев. Той добави, че ако няма да има топлоподаване, няма да има завишаване на сметките за топла вода и парно.

