Пеевски мобилизира прокуратурата заради "Топлофикация София" и "Дружба 2" и атакува Васил Терзиев

Сигнал до прокуратурата заради "Топлофикация София" и ремонта в "Дружба 2" е подаден лично от Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало. Това съобщава пресцентърът на партията в традиционо сутрешно електронно съобщение до редакциите на всички по-големи български медии.

Пеевски изтъква, че заради ремонта в столичния квартал без парно и топла вода за 3 месеца "остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини". И уточнява, че сигналът до прокуратурата е да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от 6 по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен", обясни преди ден ръководителят на "Топлофикация София" - Още: "Топлофикация" е в много тежко финансово състояние: Говори шефът на дружеството

Гледната точка на Пеевски

"Кризата с парното в кв. "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София", които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж. Държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката трябва да намери формула за да си събере дълга, който е над 2 млрд. лева, но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега "Дружба 2", а после и цяла София", настоява Пеевски.

Още: "Не бива "Топлофикация" да остава машина за дългове": Кметът на София очерта целите пред дружеството

Интересен щрих в историята - пред Actualno.com, от "Топлофикация София" уточниха, че ремонтът де факто е трябвало да получи одобрение от Столичния общински съвет (СОС), защото е предвиден в актуализирания бизнес план на дружеството. Но този актуализиран план е даден на СОС на 10 юли, 2025 година, одобрението идва на 24 юли, 2025 година. А от няколко дни в "Дружба 2" има протести и настоявания ремонтът да бъде отложен за следващото лято - дали обаче това е рентабилно и какво ще стане при голяма авария зимата - Още: Жителите на "Дружба" се вдигнаха на протест, блокираха бул "Цариградско шосе" (ВИДЕО)

"Това е Държава с главно "Д", защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми", казва още Пеевски.